明天天氣繼續冷？早上起床喉嚨痛怎麼辦？不只寒冷與乾燥，6大原因＆緩解喉嚨痛方法一次看 | Women's Health

你也會在早上床時覺得喉嚨刺刺痛痛的嗎？吞一下喉嚨就覺得不太舒服，很怕自己是不是感冒了！不過其實喉嚨痛是許多人早晨醒來後的困擾，特別是在現在這種寒冷的季節，尤其如果你頁有過敏性鼻炎就更容易把自己的症狀和感冒搞混，但也不是只有過敏會讓你覺得早上起床喉嚨痛。了解其原因並採取適當的措施，能夠有效改善不適喔！

早上起床時喉嚨痛原因1：空氣乾燥

台灣的氣候潮濕，照理來說不太可能會太乾燥，但如果你會開除濕機除濕就要擔心會有太乾燥的問題！空氣中的濕度若太低，可能導致鼻腔和咽喉黏膜乾燥，引發喉嚨的不適。而過於乾燥的空氣也特別容易引起早上起床時喉嚨的物痛感與不適感。

早上起床時喉嚨痛原因2：過敏性鼻炎

絕大多數人都有過敏的問題，而早起的猛打噴嚏、流鼻水也是讓我們喉嚨不舒服的因素之一。過敏性鼻炎的人，常因鼻腔分泌物倒流到喉嚨，導致黏膜發炎或刺激，而早上起床更是最明顯的症狀，因為夜間睡眠姿勢的改變可能增加鼻涕倒流的情況。

早上起床時喉嚨痛原因3：胃食道逆流

現代人壓力大，胃食道逆流成為躉喔人都擁有的疾病之一，而胃酸在夜間逆流至食道，也會連帶影響到咽喉，而胃食道逆流也是喉嚨痛的常見原因之一！這種情況在晚餐吃得過飽或躺下過早時尤其容易發生。

早上起床時喉嚨痛原因4：慢性咽喉炎

慢性咽喉炎可能是受到長期的刺激物所導致，像是煙霧、粉塵或是抽菸等等，這一類性的人通常在清晨感受到喉嚨乾燥疼痛，可能需要咳嗽一段時間才能緩解。

早上起床時喉嚨痛原因5：睡覺時打呼

打呼與睡眠中止症息息相關！打呼會造成氣流對喉嚨的摩擦，晚間睡覺若有打呼的症狀也特別容易在早上起床時感到後龍痛，而睡眠呼吸中止症患者也可能因夜間缺氧導致喉嚨不適。

早上起床時喉嚨痛原因6：感冒

除了上述原因，另外一個最有可能讓你感到喉嚨不適的原因就是感冒了。感冒初期常以喉嚨痛為症狀之一，病毒感染會引發喉嚨黏膜發炎，使大家在早晨起來時感覺刺痛或吞嚥困難。

如何緩解早上起床喉嚨痛的情況？

早起喉嚨痛真的讓人不是很舒服，因此WH提供大家幾個辦法讓大家可以改變這些可能因素，降低起床之後又喉嚨痛的方法！不過如果早晨的喉嚨痛持續數週且未見改善，或伴有其他症狀如發燒、吞嚥困難、聲音沙啞等等症狀，應儘早就醫檢查，以排除更嚴重的健康問題。

緩解早上起床喉嚨痛方法1：維持室內濕度

想要緩解早上的喉嚨痛，若是空氣太乾燥則建議使用加濕器，或在房間內放置水盆以增加空氣濕度，減少乾燥對喉嚨的刺激！如果是會開暖氣的環境中，加濕器能有效緩解黏膜乾燥的問題。

緩解早上起床喉嚨痛方法2：早上起床喝水

早晨補充水分能促進新陳代謝，為一天的活動打下良好基礎，更能幫助清除夜間堆積的分泌物、緩解喉嚨的刺痛與不適感。

緩解早上起床喉嚨痛方法3：避免刺激物

如果發現自己身處的環境常有煙霧或是刺激性物質，可以試著減少觸碰到這些粉塵或其他過敏原，減少對咽喉的刺激。在症狀嚴重時辛辣或過酸、過冷的食物也應避免。

緩解早上起床喉嚨痛方法4：戴口罩入睡

或者嘗試戴口罩入睡也能讓自己避免早晨起床時喉嚨過於乾燥，口罩可以保濕並阻隔外界的灰塵和過敏原。對於經常受到空氣乾燥影響或過敏性鼻炎困擾的人，是最簡單、有效的預防方法。

