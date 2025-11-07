早上起床喝什麼最排毒？日醫推3款「排毒餐」清宿便、幫身體大掃除
早餐還在隨便填飽肚子？那可就虧大了！選對食材，可以啟動身體的「排毒開關」，尤其現代人往往面對食品添加物、壓力過大與睡眠不足的重重夾擊，體內毒素正持續堆積中！
日本65歲小兒科名醫久持聖子，特別點名3款簡單又強效的「早餐排毒神器」，不只營養滿分、製作簡單，還能快速清除體內廢物，就像用一個按鍵幫「身體重開機」，元氣滿滿迎接早晨！
早餐排毒神器1：檸檬薑汁蜂蜜水
想一天順暢不卡關，起床第一件事就是喝杯溫水！因為身體代謝過程需要充足的水分、同時也讓腸胃和肝臟提早「開機」進入工作模式，加速腸胃蠕動及代謝毒素！醫美醫師吳易儒也說，養成早晨喝溫水的習慣，長期堅持下來，惱人的肌膚暗沉、痘痘，甚至便秘，都有望逐漸改善。
想讓排毒效果再升級，可以在溫水裡加入檸檬、生薑和蜂蜜，就是一杯CP值超高的排毒飲！日本醫師久持聖子解釋，檸檬富含維生素C，抗氧化力滿點；生薑暖身、促進血液循環；蜂蜜則能幫助肝臟製造肝醣，提高解毒效率。
心臟科醫師杉岡充爾也曾力推「溫檸檬水」作為早晨第一杯飲料。他分析，檸檬不僅能活化肝細胞、幫助代謝廢物，還能促進礦物質吸收、抗疲勞、抑制脂肪堆積、改善腸道環境，甚至有助降低動脈硬化風險。溫熱白開水加檸檬，可說是簡單又強效的養生法！
【檸檬薑汁蜂蜜水食譜】溫開水1杯＋檸檬汁半顆份量＋薑泥1小匙＋蜂蜜1小匙，所有材料拌勻即可飲用。
早餐排毒神器2：酪梨
「排毒高手」酪梨當然不能錯過！久持聖子醫師表示，酪梨富含穀胱甘肽 這種強力抗氧化物，能協助中和體內重金屬與毒素。此外，酪梨本身「內建」豐富膳食纖維，是打掃腸道、促進排便的最佳幫手！
除了直接挖著吃，酪梨配吐司更是早餐絕配！美國營養師Cynthia Sass就推薦過美味的酪梨三明治，補充健康油脂、有助降低壞膽固醇(LDL)並促進減重。就連超模Miranda Kerr也將「雜糧吐司＋雞蛋＋酪梨＋熱檸檬水」設為她的經典早餐配方！
早餐排毒神器3：綠色蔬果汁（精力湯）
早上起床沒胃口，那就來杯「綠拿鐵」吧！將綠色蔬菜與當季水果，連皮帶肉一起打成汁，就能補充滿滿的營養素與膳食纖維、排毒回春。家醫科醫師張軒睿分享，曾有糖友只是把早餐換成綠拿鐵，竟然成功穩定血糖、減少藥量。（編輯推薦：早餐改喝綠拿鐵他血糖藥成功減半！醫師家抗三高這樣喝爸爸高血脂也降了）
日本營養師中村里惠（暫譯）也分享一款「不怕菜味」的綠拿鐵食譜，當中的奇異果富含維生素C與E、小松菜補鐵顧氣色、搭配香蕉與豆漿補足蛋白質，而且口感更溫和，保證連「怕青菜」的人都能開心暢飲！
【營養師特調綠拿鐵食譜】綠奇異果1顆＋香蕉1根（80g）＋小松菜1株（50g）＋豆漿100ml，所有食材切成適當大小，放入調理機攪打均勻即可。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
工作壓力大，過敏又爆發？醫師：補充益生菌調整體質才是抗敏根本！ 世界最高齡健美先生、100歲還奪冠！他揭長壽祕訣：每天堅持這件事不會老
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
愛喝2飲品小心變禿頭 專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮
臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」日前分享一項國外研究，發表於《營養與健康》期刊的一項系統性回顧，整合了17篇經過同行評審的研究，共納入超過61000名參與者資料，結果發現每周攝取超過3500毫升含糖飲料的人，掉髮風險明顯上升，特別是在男性族群中更為顯著。除了含糖飲料之...CTWANT ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 3 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 6 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 4 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不用煮也能吃！醫師大讚玉米筍「無農藥又營養」早餐必備
減重關鍵在於均衡飲食，首要條件是攝取足夠蔬菜量，而玉米筍因其營養豐富且幾乎不含農藥，成為理想的早餐蔬菜選擇。新陳代謝科醫師蔡明劼更推薦玉米筍作為忙碌現代人的早餐必備食材。中天新聞網 ・ 1 天前
血糖突飆高？醫急勸別喝太多「發泡錠」 驚曝下場：腎長滿石頭
藥局熱銷的發泡錠，原來也暗藏風險！嘉義大林慈濟醫院腎臟內科主治醫師黃柏諭指出，不少民眾偏好喝酸甜發泡錠飲品，藉此補充不足的維生素C，不過黃柏諭警告，發泡錠是高度濃縮劑量產品，如果過量食用，就會增加腎結石風險，引發急性腎病變，可能要長年洗腎！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
立冬進補小心！吃錯恐害高血壓 正確補法、飲食禁忌一次看
立冬進補該怎麼吃？中醫提醒必須依照體質選擇溫補、平補、涼補，否則恐適得其反。專家指出，虛寒體質適合十全大補湯，燥熱體質則建議涼補；若氣溫未降或身體不適，貿然進補可能上火，導致高血壓等症。而咳嗽、氣喘者在秋冬交替也需注意飲食禁忌，避免寒涼、生冷及刺激性食物，以免加重不適。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
日本小碗理念成健康飲食新趨勢！讓你「不知不覺吃更少」專家揭關鍵
日本小碗多樣飲食理念正受健康專家推崇！專家建議，透過小碗盛裝、細嚼慢嚥至少20分鐘，並先食用全榖雜糧和蔬菜，不僅能調整飲食習慣，更有助控制食量和血糖。無添加餐飲品牌創辦人陸巧因分享，「將食物放進喜歡的小碗中，比起一大盤擺飾，這種細微的視覺差異能有效改變小孩的飲食習慣。」豐原醫院家醫科主任葉信甫也強調，遵循身體自然代謝機制進食，避免過飢或過飽，才能預防慢性疾病。專家們異口同聲表示，這些看似微小的飲食習慣，實則是改善健康的關鍵！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
原型食物吃錯照樣胖！張棋惠養生早餐「20多種蔬果打綠拿鐵」 營養師急喊不：更易餓易累
女星張棋惠向來注重養生，尤其認為「早餐是非常重要的一餐」，為了吃得健康營養，每天都會花上大量時間準備早餐。她近期上節目《醫師好辣》，分享自己最常做的就是「綠拿鐵」，精心準備20幾種蔬果打成汁，怎料營養師聽了嚇得連喊「不不不」，她才知道自己的觀念原來有誤！姊妹淘 ・ 1 天前
男星做「1件事」害三酸甘油酯超標10倍！險釀急性胰臟炎
55歲本土劇男星鄭志偉經常演出甘草人物，堪稱「最強綠葉」。他日前接受媒體訪問時透露，曾在健檢前吃薑母鴨、喝滷味湯，結果三酸甘油酯超過標準值10倍。醫師提醒，三酸甘油酯飆高不會有症狀，但可能引起胰臟炎，健康2.0 ・ 1 天前
嘴破不是火氣大恐是缺5種營養素！蛋白質吃不夠也會口腔潰瘍
口腔潰瘍反覆發作，可能是身體發出求救訊號！營養師王證瑋表示，許多人反覆嘴破不只是「火氣大」，而是身體缺乏關鍵營養素，尤其可能與B群、鐵、鋅、維生素C、蛋白質不足有關。 王證瑋表示，反覆嘴破可能與健康2.0 ・ 1 天前
立冬了 進補不能亂吃 禁忌飲食、養生必吃一次看
今（7日）是24節氣中的立冬，代表冬季正式開始，不少人會依照習俗進補來強身健體，不過中醫師楊婕妤就提醒，現代立冬時節氣溫往往不降，貿然進補反而會造成上火，應依體質做選擇，像是手腳冰冷者可喝藥燉排骨、偶爾怕冷或怕熱的人則可喝四神湯。中醫師賴俊宏則提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病，應多吃富含維生素A的食物，寒涼性質、刺激性、生冷物都應少碰。中時新聞網 ・ 6 小時前
立冬進補！ 三高族群謹記「I LOVE U」、「三多一少」口訣 控油、減鈉、補得好
【緯來新聞網】俗話說「立冬補冬，補嘴空」，天氣逐漸轉冷，許多人喜歡以薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨緯來新聞網 ・ 23 小時前
不只變胖！千人調查揭「3大NG行為」恐讓代謝變差：外食族這樣吃才營養
上班天天吃外食，你吃得健康嗎？小心肥胖和代謝問題悄悄上身！一份針對上班族代謝及飲食認知的千人調查發現，現代人常陷入3大代謝NG行為而不自知，包括高糖高鹽飲食、輕忽飲食對健康的影響，甚至不清楚6大類食物包含哪些。醫師及營養師警告，若飲食營養不均衡，可能會進一步引發代謝疾病，如糖尿病、三高、心血管疾病等。優活健康網 ・ 1 天前
「普利堤金飲食法」是什麼？醫生大推！有助心臟健康和減肥 | Women's Health
透過營養師介紹有助心臟健康的普利堤金飲食法（Pritikin Diet），包含其主要好處、潛在風險與建議食物清單。Women's Health美力圈 ・ 1 天前
東森深度周報／小心愈補愈大洞！ 維他命過量恐傷肝腎
東森深度周報／小心愈補愈大洞！ 維他命過量恐傷肝腎EBC東森新聞 ・ 12 小時前