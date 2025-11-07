早餐還在隨便填飽肚子？那可就虧大了！選對食材，可以啟動身體的「排毒開關」，尤其現代人往往面對食品添加物、壓力過大與睡眠不足的重重夾擊，體內毒素正持續堆積中！

日本65歲小兒科名醫久持聖子，特別點名3款簡單又強效的「早餐排毒神器」，不只營養滿分、製作簡單，還能快速清除體內廢物，就像用一個按鍵幫「身體重開機」，元氣滿滿迎接早晨！

早餐排毒神器1：檸檬薑汁蜂蜜水

想一天順暢不卡關，起床第一件事就是喝杯溫水！因為身體代謝過程需要充足的水分、同時也讓腸胃和肝臟提早「開機」進入工作模式，加速腸胃蠕動及代謝毒素！醫美醫師吳易儒也說，養成早晨喝溫水的習慣，長期堅持下來，惱人的肌膚暗沉、痘痘，甚至便秘，都有望逐漸改善。

想讓排毒效果再升級，可以在溫水裡加入檸檬、生薑和蜂蜜，就是一杯CP值超高的排毒飲！日本醫師久持聖子解釋，檸檬富含維生素C，抗氧化力滿點；生薑暖身、促進血液循環；蜂蜜則能幫助肝臟製造肝醣，提高解毒效率。

心臟科醫師杉岡充爾也曾力推「溫檸檬水」作為早晨第一杯飲料。他分析，檸檬不僅能活化肝細胞、幫助代謝廢物，還能促進礦物質吸收、抗疲勞、抑制脂肪堆積、改善腸道環境，甚至有助降低動脈硬化風險。溫熱白開水加檸檬，可說是簡單又強效的養生法！

【檸檬薑汁蜂蜜水食譜】溫開水1杯＋檸檬汁半顆份量＋薑泥1小匙＋蜂蜜1小匙，所有材料拌勻即可飲用。

早餐排毒神器2：酪梨

「排毒高手」酪梨當然不能錯過！久持聖子醫師表示，酪梨富含穀胱甘肽 這種強力抗氧化物，能協助中和體內重金屬與毒素。此外，酪梨本身「內建」豐富膳食纖維，是打掃腸道、促進排便的最佳幫手！

除了直接挖著吃，酪梨配吐司更是早餐絕配！美國營養師Cynthia Sass就推薦過美味的酪梨三明治，補充健康油脂、有助降低壞膽固醇(LDL)並促進減重。就連超模Miranda Kerr也將「雜糧吐司＋雞蛋＋酪梨＋熱檸檬水」設為她的經典早餐配方！

早餐排毒神器3：綠色蔬果汁（精力湯）

早上起床沒胃口，那就來杯「綠拿鐵」吧！將綠色蔬菜與當季水果，連皮帶肉一起打成汁，就能補充滿滿的營養素與膳食纖維、排毒回春。家醫科醫師張軒睿分享，曾有糖友只是把早餐換成綠拿鐵，竟然成功穩定血糖、減少藥量。（編輯推薦：早餐改喝綠拿鐵他血糖藥成功減半！醫師家抗三高這樣喝爸爸高血脂也降了）

日本營養師中村里惠（暫譯）也分享一款「不怕菜味」的綠拿鐵食譜，當中的奇異果富含維生素C與E、小松菜補鐵顧氣色、搭配香蕉與豆漿補足蛋白質，而且口感更溫和，保證連「怕青菜」的人都能開心暢飲！

【營養師特調綠拿鐵食譜】綠奇異果1顆＋香蕉1根（80g）＋小松菜1株（50g）＋豆漿100ml，所有食材切成適當大小，放入調理機攪打均勻即可。



原文引自：早上起床喝什麼最排毒？日醫推3款「排毒餐」清宿便、幫身體大掃除