早上起床血糖總是偏高？營養師揭「2大隱藏元凶」 不是你昨晚吃太多

早上起床測血糖，卻發現數字總是偏高？很多人以為是前一天晚上吃太多，其實原因可能比你想像的更複雜。若沒有找出真正的原因，一味調整藥物反而可能越調越糟。

早晨血糖偏高 當心2因素影響

營養師楊斯涵表示，要考慮2種情形，一種是夜間低血糖反彈的「梭莫基效應」(somogyi phenomenon)，有些夜晚的血糖可能低到足以產生反彈現象，造成高血糖，原因可能為藥物過量、運動多飲食少、飲用酒精等。

另一種是「黎明現象」(Dawn Phenomenon)，會讓清晨血糖升高，原因為生長激素分泌，造成後半夜及清晨的高血糖，就算有足夠胰島素，早上血糖還是會因為黎明現象比半夜高。

判別的方式為檢測清晨3-4點的血糖，如果血糖値過低，則可能是Somogyi效應；反之血糖過高，則是Dawn Phenomenon。

飯後血糖高需要調整藥物嗎？

對此，楊斯涵說，飯後2小時的血糖目標為小於160-180 mg/dL，先考慮飲食內容是否均衡，有沒有足夠青菜及蛋白質，以及醣量是否定量。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

