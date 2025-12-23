早上那杯咖啡別白喝！這種比深焙抗發炎，加1匙「它」護心顧腸道

清晨一杯咖啡，對許多人來說，不職是提神醒腦的飲品，而是一種開啟一天的生活儀式。台灣曾有調查顯示，13～64歲族群中，喝咖啡的比例近75％，意味著咖啡早已是多數國人日常生活中不可或缺的一部分。不過，想讓咖啡喝得更健康該怎麼做呢？咖啡不只讓人精神一振，健康價值也獲得醫學界肯定

談到咖啡，多數人第一時間想到的是咖啡因帶來的提神醒腦功效，不過醫學研究早已證實，適量飲用咖啡能促進代謝，甚至降低心腦血管疾病、慢性病風險，守護腦部健康。約翰霍普金斯大學醫學院更指出，咖啡同時富含抗氧化物與多種植化素，有助於降低體內發炎反應，並對抗慢性疾病。

多項流行病學研究發現，長期且適量飲用咖啡者，罹患第二型糖尿病、心臟病、失智症、帕金森氏症，甚至大腸直腸癌的風險相對較低。這些結果顯示，咖啡早已跳脫單純「提神飲料」的角色，更像是一種潛藏健康效益的日常飲品。

想讓咖啡喝得更健康，關鍵其實不在於強迫自己戒奶、戒油，而是在選豆、沖煮方式與搭配細節上多一點巧思。只要做對選擇，每天那杯咖啡不但不成負擔，反而能成為替健康加分的小幫手。

1.聰明選豆：高海拔、淺焙豆，保留更多關鍵營養

想讓咖啡更健康，第一步不妨從咖啡豆本身開始把關。選擇具有有機認證標章的咖啡豆，可降低接觸合成殺蟲劑與除草劑殘留的風險，替日常飲用多加一道安全防線。

接著，可多選擇高海拔栽種的咖啡豆，衣索比亞、哥倫比亞與肯亞等高海拔產區，通常含有較高濃度的多酚，這類植化素具備抗氧化與抗發炎特性，被認為與多項健康益處密切相關。

要注意的是，隨著焙度提高，咖啡的抗氧化能力也會隨之下降。原來，多酚會隨著烘焙時間拉長而逐漸分解，因此相較於深焙咖啡，淺焙或中焙豆往往能保留更多有益成分。

2.留意沖煮方式：影響膽固醇 「濾紙」成關鍵角色

咖啡的沖煮方式，同樣會左右健康影響。研究指出，未經濾紙過濾的咖啡中，二萜類化合物（diterpenes）濃度可高達使用濾紙咖啡的30倍，這類物質可能導致血中膽固醇上升，年長者、心血管疾病高風險族群需要特別留意。

長期注重飲食與運動管理的減重名醫邱正宏，也曾親身碰上膽固醇紅字警訊，推測原因可能與日常喝咖啡方式有關。於是他在不改變其他生活習慣的情況下，展開「濾紙咖啡實驗」，以濾紙過濾每一杯咖啡，短短一個月後，膽固醇數值果然回到正常範圍。邱醫師也強調，這僅是個人經驗，不能等同嚴謹的科學實驗，但結果卻與多項研究結論不謀而合。

3.加點香料：讓咖啡多一些「機能」

沖煮完成後，咖啡杯裡還有發揮空間。例如添加薑黃，裡頭的薑黃素有助抗發炎，搭配牛奶等脂肪來源更能提升薑黃素吸收率；肉桂則富含抗氧化物，研究顯示可幫助降低血糖、改善胰島素敏感度，並具有抗發炎、保護心臟、防癌的潛力。

日本國立健康營養研究所臨床營養部長板倉弘重，則提出更「顛覆想像」的喝法。在咖啡中加入一小匙醋，這難聽之下雖然奇特，但實際飲用風味並不突兀，反而別有層次。醋酸能協助咖啡中的綠原酸發揮作用，兩者皆具穩定血糖、促進代謝與體重管理的潛力，進入體內後還有助改善腸道環境，可說是一舉多得。

4.醫師特製版防彈咖啡

防彈咖啡由黑咖啡和奶油、椰子油等材料製成，取代高碳水早餐，能長時間提供能量、有助增加飽足感、管理體重而謂為風潮。不過，防彈咖啡熱量偏高，高油脂的特性也並非人人適合，仍應視個人健康狀況與整體飲食結構評估。

馬偕名醫方俊凱曾在《早安健康》專訪中分享，自己會以富含Omega-3脂肪酸的亞麻仁油，取代傳統防彈咖啡中的奶油與椰子油，調製出更符合健康需求的「特製版防彈咖啡」。

腎臟科醫師洪永祥則建議，可加入橄欖油，再用果汁機快速攪打約10秒，讓油脂充分乳化，口感宛如奶泡拿鐵，不僅風味滑順，也更貼近日常可長期飲用的健康版本。



