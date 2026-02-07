早上醒來睜開眼先看手機？小心多巴胺流失 容易不快樂

現代人的生活有許多事都仰賴智慧型手機，功能多重，不只螢幕藍光會影響眼睛的健康，有醫學研究發現，早上剛睡醒就使用手機，會損害神經系統，讓人整天都處在高度緊張狀態，更容易焦慮、煩躁，還會提高罹患憂鬱症的機率。

影響大腦晝夜節律 白天精神會更糟

智慧型手機的功能越來越多元，讓人一整天的生活都機不離手，手機螢幕的藍光不只會影響眼睛的健康，國立陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，手機螢幕的藍光，會抑制退黑激素分泌，早上剛睡醒就看手機，會影響下個睡眠周期，還會讓大腦因為接收大量資訊，造成過度活躍，破壞自然的晝夜節律，造成深度睡眠時間減少30%，使得白天精神不濟，持續感到疲累。

謝炳賢說，睡醒後的大腦就像剛從深度休眠中甦醒的電腦，需要時間緩慢開機，這時突然接收手機中的大量資訊，會讓腦部前額葉皮質瞬間超載，有醫學研究發現，早上一起床就用手機的人，壓力荷爾蒙「皮質醇」的分泌量，比正常人高出23%，大量資訊帶來的強烈刺激，會讓多巴胺受體越來越不敏感，使大腦中的愉悅感越來越少，出現憂鬱症狀的機率比一般人高出41%。

破壞大腦專注力 容易分心健忘

謝炳賢說，手機的多工作業，讓人在一起床使用手機時，訓練大腦習慣多工處理和快速切換，看似可以讓大腦相當有效率的工作，實際上是破壞大腦的專注能力，讓人越來越容易分心、健忘，造成工作效率低落，也是注意力分散症候群的典型表現。

因此謝炳賢建議民眾，不要用手機讓大腦「開機」，等頭腦清醒一點之後再看手機，睡前減少使用，才能用到最後避免大腦「當機」、減少憂鬱症狀和壓力。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／謝炳賢醫師

