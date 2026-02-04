早上關節僵硬超「這時數」要警惕！類風濕性關節炎與一般發炎如何區分？

【健康醫療網／編輯部整理】關節炎是廣泛的通稱，舉凡導致關節運作不順、活動受損情況，都可能是關節炎導致。一般造成關節炎的原因，例如過度使用、肥胖、慢性病、體質虛弱或缺乏運動，甚至是基因遺傳等，家族長輩若關節容易卡卡，家中年輕一輩也會出現症狀。

關節炎可發生任何關節部位 這些易不適應留意

過敏免疫風濕科醫師邱瑩明指出，關節炎可能發生在任何關節部位，尤其是活動頻繁的部位，例如膝蓋、肩關節、手、髖關節或足踝關節，都很容易因為出現不適就醫求助，近年關節疼痛患者年齡有下降趨勢，一般來說，40歲過後，都有關節炎發生的可能。

關節炎疼痛像挫傷 還有4症狀

關節炎發病通常會先產生疼痛，就像挫傷一般隱隱作痛，也可能在關節處產生紅、腫、熱、痛，就醫之後才能確診，不過，也有一部分患者是因關節疼痛才發現自己罹患的並非是一般的關節炎，而是慢性、多發性的類風濕性關節炎。

類風濕性關節炎與自體免疫不全有關 伴隨多元症狀

類風濕性關節炎主要原因是自體免疫不全所引發的疾病，和一般關節炎最大不同是，除了造成關節慢性發炎，有時也會侵犯週圍組織。發病初期有的人會感覺疲倦、 不舒服，隨後開始有左右對稱性的關節腫痛，特別是早上關節僵硬持續超過1小時，有些症狀嚴重的患者，甚至會發生關節破壞、變形的情況，嚴重者甚至必須輪椅代步。

