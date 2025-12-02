早上高鐵大延誤！4班卡超過30分鐘 官方曝退費機制

（記者石耀宇／綜合報導）台灣高鐵今（2）日上午發生通訊系統異常，導致多班列車延誤。高鐵公司指出，異常於9時19分出現，維修人員第一時間進入系統排查，並於10時49分順利修復，列車自中午起逐步恢復準點運行。本次事故共造成約4班次延誤超過30分鐘，約2000名旅客受到影響。

圖／台灣高鐵今（2）日上午發生通訊系統異常，導致多班列車延誤。（資料照）

高鐵表示，事件發生後已在企業官網及各車站即時公告，並加強廣播提醒，同時增派人力協助現場旅客因應動線與轉乘需求。公司也對延誤造成的不便向旅客致歉，並承諾將檢視異常成因，以避免類似狀況再度發生。

廣告 廣告

圖／台灣高鐵上午9時19分出現異常。（翻攝 台灣高鐵）

依照旅客運送契約，高鐵將提供延誤退費：若列車抵達目的地時間較時刻表遲到30分鐘以上未滿60分鐘，可退還實收票價50%；若遲到時間達60分鐘以上，則退還票價全額。優惠活動期間則依活動規範辦理。

更多引新聞報導

祈錦鈅閃婚一年變離婚！被拍牽22歲鮮肉《原子》男星

30車泡水難善了！煙波飯店提賠償方案 自救會喊不接受

