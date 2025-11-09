早上8點朋友「狂抱怨台灣爛」 女歌手飆台語譙：真的不爽就搬走

鍾綺曾參加電視選秀節目《聲林之王》。（翻攝鍾綺臉書粉專）

鍾綺過去曾參加音樂選秀節目《聲林之王》，專攻台語歌曲創作，近來也積極經營社群，不時以流利英文、台語教學影片，展現語言實力，人還在國外的鍾綺昨（8日）下午突然發影片，指友人一早突來電抱怨住台灣有多爛，鍾綺不但不認同，還怒譙「如果真的不爽搬走啊」、「土生土長台灣人整天唾棄自己的國家你不丟臉嗎」。

鍾綺去年以專輯《空喙是》獲全球音樂獎（Global Music Awards）最佳女歌手銀獎，年底推出第二張台語創作專輯《卅》，同時也積極經營社群平台，常以流利英文、台語教學形象示人。

昨（8日）她突發出一支身穿睡衣短片，指自己一早8點被朋友電話吵醒，對方在那話那頭瘋狂抱怨起住在台灣有多爛，鍾綺直言自己相當傻眼，因為她認為「台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好」。

鍾綺接著表示自己感覺有點糟，並從英文切換成台語模式怒譙「如果真的住得這麼不開心那就搬出去」「整天都在嫌政府嫌經濟嫌治安，每樣都要嫌，只要跟台灣有關都差」，她說聽都聽膩了，並表示，不滿現在的人生，應該做的是想辦法改變、停止抱怨。





