早上vs.晚上最佳洗澡時段曝 專家：衛生習慣影響效果

早上洗澡能提神醒腦，晚上洗澡能洗去疲憊、放鬆身心，究竟哪一個時段更好？外媒指出，微生物學家建議早上洗澡，可清除夜間汗水與細菌，降低體味，而1個關鍵點必須注意。

根據外媒《The conversation》報導，微生物學家指出，許多人認為體味是汗水引起的，但事實上，體味是由生活在皮膚表面的細菌產生的，新鮮的汗液本身無味，但是皮膚上的細菌（特別是葡萄球菌）會利用汗水作為營養來源，分解汗水時釋放出一種含硫化合物「硫醇」，這才是刺鼻體味的罪魁禍首。

晚上沐浴的支持者認為，睡前洗澡能去除白天沾染的污染物、過敏原（如灰塵和花粉）、汗水和油脂，減少床單上的殘留物，然而，微生物學家提醒，即使睡前洗過澡，夜間仍會出汗，皮膚上的微生物會分解汗水，意味著到了早上，身體不僅會沾染床單上的微生物，還可能散發體味。

微生物學家傾向於提倡白天淋浴，晨浴有助於去除夜間從床單上沾染的汗水和細菌，尤其在床單不夠乾淨的情況下，早上淋浴意味著穿上乾淨衣服時，身體更清潔，夜間累積的皮膚微生物更少，此外，早上出汗較少，這可能使身體比晚上淋浴的人更持久地保持清爽的體味。

微生物學家強調，無論你選擇早上或晚上淋浴，洗澡的效果都受到個人衛生習慣的影響，例如你多久清洗一次床單，建議應至少每週清洗一次床單和枕頭套，若寢具不常清洗，床單上存在的致臭微生物可能會在你睡覺時，轉移回你乾淨的身體，使得晚上沐浴的清潔效果大打折扣，此外，脫落的皮膚細胞會成為塵蟎的食物來源，塵蟎排泄物可能引發過敏和加重氣喘。

