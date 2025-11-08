早不把范姜彥豐當回事！王子喊「跟粿粿一起面對」 諮商師揭心態
男星王子（邱勝翊）偷吃人妻粿粿（江瑋琳）被其丈夫范姜彥豐揭穿，如今兩人皆形象重創，而王子日前發出兩次聲明，如今都被大眾反覆審視，心理諮商師海苔熊也在自己的社群表明二次聲明的1句話，就可以看出王子不是早就不要范姜彥豐這個朋友，不然就是打從一開始就沒把對方當兄弟。
王子從爆出不倫戀事件後，採取少說話的態度，僅發出2次聲明，不過心理諮商師海苔熊也指出即便看起來制式的聲明，也能看出「當事人想要的是什麼」，其實王子最好的作法有三種，一是做出深刻道歉並拿出誠意、二提出具體補償、三則是徹底消失，避免間接再度傷害，海苔熊也說第三者稱作為「課題分離。」
不過王子二度聲明中，卻表示「會和粿粿一起面對」，這句話其實可以看出王子並沒有在意范姜彥豐，「因為你們的未來已經沒有范姜了，而是兩個人共同攜手繼續走下去的世界」，因此才會選擇要和女方扛起責任，並沒有考量到已經被「他們」傷害的范姜彥豐。
【更多東森娛樂報導】
王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日
快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的
陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的
其他人也在看
戴資穎震撼退役！好友依瑟儂也發文 短短4句話球迷全哭了
台灣羽球天后戴資穎今（7日）晚在社群平台宣布正式退役，以一篇長文向球迷道別，結束橫跨17年的國手生涯。戴資穎感性回顧一路走來的高低起伏，也感謝球迷、團隊與國訓中心的陪伴，寫下：「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」鏡報 ・ 1 天前
才揭傷疤「聲援范姜彥豐」 蔡瑞雪「無修正」原況片曝
娛樂中心／李汶臻報導因擁有甜美五官搭配絕妙體態，被封為「北一女神」的28歲女星蔡瑞雪，日前不惜自揭傷疤聲援男星范姜彥豐。近來飛往義大利散心的她，不時就上傳一系列人在異國的絕美辣照，每每釋出總能吸引大批粉絲圍觀。日前多張她無修正原況直出的畫面流出，引發上萬網友大暴動，她本人也大方直言：「懶得修圖了」。民視 ・ 9 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 17 小時前
王子偷吃粿粿慘了！喜鵲娛樂二度發聲 宣布「停止所有工作」
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，上月29日發聲坦承與女方「超過了朋友間應有的界線」，但否認破壞兩人家庭，女方則認了有踰矩行為並公開致歉。爭議延燒5日，王子經紀公司喜鵲娛樂今（3）日稍早二度發聲，宣布停止其所有演藝事業規劃，以及所有活動安排。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
粿粿婚變不倫王子！寇乃馨黃國倫首公開發聲 16年婚姻「真實現況」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此黃國倫、寇乃馨跟黃小柔出席國際潮流藝術家居品牌SUNDAY HOME快閃展活動也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳彥祖與妻隔23年同框工作！恩愛照曝光 「夫妻臉」震撼網：一模一樣
香港男星吳彥祖參與過許多電影演出，讓觀眾印象深刻，感情方面則跟妻子Lisa Selesner（雷珊）結婚15年，近日，吳彥祖曬出與老婆同框畫面，坦言這是他23年來首度再跟老婆一起工作，掀起不少人關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
生活中心／李明融報導中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。民視 ・ 12 小時前
（直擊）顏正國人生殺青宴！黃尚禾淚崩「沒辦法江湖再見」 李千娜台下哭爆
顏正國在10月7日因肺腺癌逝世，黃尚禾表示英雄可以不完美，但顏正國把「英雄」活生生放到他眼前，「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」黃尚禾說到一半哭了出來，連愛妻李千娜也在台下淚崩。在告別式上，還播放李千娜的歌曲，搭配著顏正國的照片，讓李千娜聽到低下頭自由時報 ・ 16 小時前
日人揪台遊客4難理解行為 愛說「蛤」、背包沒前背都中
日本是不少台人熱愛的旅遊地，經常分享日本生活的日籍YouTuber三原慧悟指出，台人到日本旅遊有4項行為讓當地人難以理解，包括愛吃台灣也有的連鎖店、愛說「蛤」來回應、帶空行李箱去裝伴手禮，最後是在電車上把背包背在後面，進車廂後應把背包背前面，同樣也是台灣捷運常在宣導的事項。中時新聞網 ・ 11 小時前
婦產科名醫林思宏再爆爭議！詐保案還沒完 燒肉店痛毆鄰桌客嗆「我禾馨的」
禾馨婦產科醫師林思宏屢爆爭議，他今年2月在台北市一家韓式燒肉店用餐，疑似不滿隔壁客人音量太大，暴怒之下竟動手揮拳，嘴裡還飆罵「幹X娘」，嗆聲自己是「禾馨集團的」並提告傷害，台北地檢署偵辦，雙方達成和解，被害人撤告，最後予以不起訴處分。鏡報 ・ 1 天前
他大學靠「1商機」2週賺37萬 如今年營收逾77億 成功關鍵曝光
在「副業是否真能翻轉人生」成為年輕人熱議話題的當下，一名美國創業者的故事再次掀起討論。許多人認為副業只是補貼生活的微薄收入，但對他而言，副業卻成了日後打造市值數十億企業的起點——而整個旅程竟源自一個放在客廳角落、幾乎被遺忘的瑜伽輪。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
不倫粿粿！王子二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖
不倫粿粿！王子二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
王子籌不出1600萬喊話分期付款 瑤瑤被問是否借錢回應了
「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，她昨天出席記者會受訪，被問到好友「王子」邱勝翊介入范姜彥豐與粿粿的八卦話題，尷尬沒有多回應，透露這段時間沒有多打擾對方，「沒有特別關心，我也是經歷過在浪頭上。」王子介入粿粿的婚姻，被范姜彥豐求償1600萬，因為他必須要幫父親還債，協調希望能分期付款，可惜並未達成共識。瑤瑤昨自由時報 ・ 19 小時前
台灣人這些特質 外國人一眼就認出 全場爆共鳴
日前有民眾在社群發文表示，去韓國玩被當地人認出是台灣人，對方直呼「台灣人有一種氣息」，一眼就能分辨。對此，一名網友也分享，前陣子去越南旅遊，店員用英文詢問他是不是台灣人，說台灣人有種「Taiwan vibe（台灣的氛圍）」，讓原PO充滿疑惑「到底是什麼呢？」話題引發熱烈討論，網友留言大讚，台灣人氣質柔和、有禮貌、行為謙和、表情真誠，整體特質讓人感到親切。中時新聞網 ・ 1 天前
爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方
爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
《英雄聯盟》年底轉會期第一槍？LPL被爆料有隊伍「同時接觸HLE Zeus與Viper」！
轉眼間，2025《英雄聯盟》世界大賽只剩下最後 T1 與 KT 之間的總冠軍賽，決定誰能拿下今年的召喚師獎盃，在總冠軍賽結束後，也將代表 2025《英雄聯盟》職業賽季圓滿落幕，接著要迎接的就是每年年底的轉會期。而其實那些已經離開世界賽舞台的隊伍們也已經開始布局明年賽季，準備開始搶人大戰了。昨（6）天就有爆料消息傳出，稱已經有 LPL 隊伍開始接觸今年合約將到期的 HLE 上路 Zeus 與下路 Viper。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前