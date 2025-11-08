早不把范姜彥豐當回事！王子喊「跟粿粿一起面對」 諮商師揭心態

男星王子（邱勝翊）偷吃人妻粿粿（江瑋琳）在網上鬧的沸沸揚揚。（圖／翻攝自粿粿 IG）





男星王子（邱勝翊）偷吃人妻粿粿（江瑋琳）被其丈夫范姜彥豐揭穿，如今兩人皆形象重創，而王子日前發出兩次聲明，如今都被大眾反覆審視，心理諮商師海苔熊也在自己的社群表明二次聲明的1句話，就可以看出王子不是早就不要范姜彥豐這個朋友，不然就是打從一開始就沒把對方當兄弟。

王子從爆出不倫戀事件後，採取少說話的態度，僅發出2次聲明，不過心理諮商師海苔熊也指出即便看起來制式的聲明，也能看出「當事人想要的是什麼」，其實王子最好的作法有三種，一是做出深刻道歉並拿出誠意、二提出具體補償、三則是徹底消失，避免間接再度傷害，海苔熊也說第三者稱作為「課題分離。」

不過王子二度聲明中，卻表示「會和粿粿一起面對」，這句話其實可以看出王子並沒有在意范姜彥豐，「因為你們的未來已經沒有范姜了，而是兩個人共同攜手繼續走下去的世界」，因此才會選擇要和女方扛起責任，並沒有考量到已經被「他們」傷害的范姜彥豐。

