早到也不行！女提前40分鐘上班被炒 法院認同公司「這理由」

職場上，遲到早退常被視為無法容許的行為，但你聽過早到被開除嗎？西班牙一名22歲女員工，就因為習慣提前40分鐘到公司，主管要求她不要這麼早到，但她屢勸不聽，於是遭到解雇，女子一狀告上法庭，最終仍被判敗訴。

外媒報導，女子任職於西班牙艾力坎特（Alicante）一家物流公司，她表定的上班時間是7時30分，但她習慣在清晨6時45分至7時左右抵達，主管多次口頭及書面告誡，要求她在公司規定的時間上班。

今年初，公司認為過度提前到班，除了擾亂團隊的工作安排，也因沒事可做，女子對公司無法作出實質貢獻，但她並未理會公司的要求，最終，公司以「員工有嚴重不當行為」為由將其開除，女子不滿，向當地社會法院上訴。

不過，根據法院追蹤，公司發現女子收到告誡後，仍有19次大幅提前上班的紀錄。法官審理後，認同公司解雇的處分，不過判決並非關注女子過度守時，而是她破壞職場紀律。這種長期不服從的行為，破壞勞資雙方的信任與忠誠，情節嚴重，公司解雇她符合西班牙法律合理終止勞動契約要件。

據了解，本案尚未定讞，女子仍可向高等法院提出上訴。

