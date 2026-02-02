早午餐新選擇！朝炭炭火烤魚香氣四溢超飽足

「朝炭」讓早午餐有了全新選擇，炭火烤魚定食香氣迷人，分量飽足。（豊漁餐飲集團供圖）

豊漁餐飲集團最新力作「朝炭」，在台北民生社區正式開幕了，把日本街頭最日常的炭火烤魚定食帶進早午餐時段，提供有別於西式的味覺體驗。店內由在米其林二星餐廳歷練的主廚余沁儒（Eden）掌舵，以炭火烤魚為核心，帶來3種經典烤法。直接鹽烤鎖住魚肉鮮甜，用幽庵燒佐清酒與柑橘展現清爽香氣，以及用京都味噌醃漬呈現家庭風味的西京燒，每一口都很有層次與驚喜。

「朝炭」只設有10席板前座位，焦點落在「雲井窯」烤爐。每天清晨，Eden會點燃備長炭，燒紅後鋪滿爐子，魚身在炭火前翻轉，皮酥肉嫩，油脂滴落激起白煙，炭香與脂香在空氣中交織，讓人彷彿置身日本街頭。

「朝炭」主廚余沁儒曾在米其林二星餐廳「祥雲龍吟」跟著稗田良平主廚歷練，累積厚實的料理技術。（豊漁餐飲集團供圖）

Eden依照當季鮮魚調整烤法，青花魚以自製一夜干手法快速定型，鎖住油脂與水分，直球呈現鮮味；鰆魚佐清酒、味醂、醬油與柑橘醃漬，燒烤後香氣清爽甘甜；黑喉則以京都白味噌與信州赤味噌醃漬，烤出溫潤細膩、層次分明的經典家庭風味。

主廚會依時令鮮魚的特性，調整醃漬方式和烤法。（豊漁餐飲集團供圖）

白飯也是一大亮點，使用日本味道偏甘甜的七星米，搭配黏性高、口感圓潤的魚津米一起炊煮，使整碗白飯粒粒分明、柔潤飽滿，用米香與炭火魚肉互相襯托。

西京燒烤法是混合2種味噌，賦予魚肉溫潤且帶有發酵醇香的深度風味。（豊漁餐飲集團供圖）

套餐還搭配多款手工小菜與醃漬物，包括乳酸高麗菜、奈良漬小西瓜、柴魚高湯玉子燒與白酒漬番茄，酸甜、清爽與溫潤的味道不斷轉換、堆疊，讓整份定食在早午餐時段也能兼具豐富與輕盈。套餐有680元與880元兩種價位。

「朝炭」只有10席板前座位，想嘗鮮可得手刀預訂。（豊漁餐飲集團供圖）

在這股日式早午餐新潮流中，「藏壽司」也悄然加入戰局。從2月5日起啟動菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元5段新價位壽司盤，共17款新品。全門市導入手機點餐系統，只要點任一款60元到90元的商品，就可參加手機抽獎，讓扭蛋遊戲更有趣，吸引親子與年輕族群。

「藏壽司」新增5種壽司盤價位，讓客人選擇更多樣化。（藏壽司供圖）

新品涵蓋超值海鮮、炙烤熟食與極盛海味系列，從30元就能吃到大切長鰭鮪魚與辛味花蛤，到90元的鮪魚大腹、炙烤鮭魚親子與海膽中脂海苔包，甚至100元盛宴系列一次享有北海3種盛合與醃漬鮪魚中脂佐松露，滿足不同年齡與口味需求。

朝炭

地址：台北市松山區富錦街448號1樓

營業時間：10：00～17：00，週二、三公休。

訂位方式：官方IG @asasumi.tw



