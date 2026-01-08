早午餐「荷包蛋賣140元」惹議 業者回應了！天價1830萬租金曝光

知名餐酒館「貓下去」在台北民生社區開全新品牌「民生早午餐」因菜單價格掀起討論。（翻攝自民生早午餐IG）

知名餐酒館「貓下去」在台北民生社區開全新品牌「民生早午餐」，但剛開店就因一份要價580元的早午餐、加購荷包蛋要140元的菜單，引發網友熱議。對此，據店址實價揭露，自去年5月簽訂契約，每月租金30.5萬元，該店每月需賣足526份「盤子早午餐」才有望打平租金成本。

「貓下去」全新早午餐店「民生早午餐」於敦化北路與民生東路交叉口開展新據點，但試營運期間因菜單價格，被網友大酸「盤子價」，其中餐盤內容包含麵包、培根、沙拉與薯餅等，且荷包蛋加點價格高達140元，且還須另加一成服務費，讓大票網友感到相當震驚，紛紛表示「荷包蛋要140，是用甚麼神雞蛋？還是米其林三星主廚煎的」「140元一顆荷包蛋，我真的看不懂」「580元吃的是盤子，不是早餐」。

據《ETtoday》報導，「貓下去」這次則選址麥當勞民生餐廳樓上7樓，而該址過去曾是知名的「双聖西餐廳民生店」，且房東也大有來頭，是茹絲葵食品企業，同時代理茹絲葵與双聖品牌。另實價揭露「民生早午餐」的月租金30.5萬元，租賃面積約165.65坪，租期自2025年7月1日至2030年6月30日，共計5年，估算總投入租金達到1830萬元，若以單份早午餐580元計算，每月需賣足526份，才有望打平租金成本。

對此，業者「貓下去」也做出回應，透露前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，會繼續努力做得更好，580的早餐盤和140的「荷包蛋」到底貴不貴，依消費者「荷包」，和整體用餐體驗，每個人感受不同。

