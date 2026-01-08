早午餐580元上桌驚呆 一票人見菜單嚇：荷包蛋要140

物價持續飆漲，讓許多民眾吃不消，有網友在社群貼出北市一間新餐廳的菜單，其中「早餐盤」售價580元，內容只有蛋餅、薯餅、培根、生菜等，讓他質疑台灣的薪水配得上這樣的物價？貼文掀起熱議，有網友更從菜單中發現，荷包蛋、炒蛋、煎吐司等都要價140元，直喊吃不起。

原PO昨（7日）在Threads貼出早午餐店的菜單，其中「整天可以吃的早餐盤」一份580元，餐點包含蛋餅、培根、薯餅、生菜、酪梨醬及番茄醬，原PO發文驚呼，「台灣的薪水配上這樣的物價」。

貼文曝光立刻掀起討論，一票網友直喊太貴，「580元應該有包含吃完可以把盤子帶走吧，盤子帶盤子回家」、「580的早餐不是不行，但這盤有夠不用心」、「這盤含裝潢價值200元封頂了吧」、「還要加一成服務費喔，638元早餐盤的盤子真大。」

也有眼尖的網友發現，菜單上的荷包蛋、炒蛋、蛋捲、煎吐司等皆要價140元，認為一份荷包蛋可能有2、3顆，「但還是超貴啊，難不成會有10顆嗎？」

這家引發話題的店家「民生早午餐by貓下去」位於民生社區，是由知名餐廳「貓下去敦北俱樂部」打造的新品牌，6日才開始試營運。有網友直言，「就開在民生社區了，住在那邊的人是沒有在嫌東西貴的」、「會不會就是過濾不同客群的人？」

