早去晚回已退燒！一票人改買「這時段班機」讚爆：人少又舒服

出國旅遊時，「早去晚回」向來被視為小資族與背包客的最愛，希望能將機票價值最大化，在國外待滿每一分每一秒。然而，近日一種新的「旅遊時差觀」正悄悄興起，就有網友分享，隨著年紀增長，旅遊不再追求「衝刺感」，反而更偏好「午去傍晚回」的班機組合，引起大量網友共鳴。

一名網友在Threads發文，年紀大了之後，比起「早去晚回」的班機，他現在喜歡「午去傍晚回」，比較符合生活作息，如果傍晚抵達當地也是可以，或是當天目的地是羽田的話，就算晚上抵達也可以，因為如果返回台灣剛好是傍晚五點，桃機外頭一路塞回台北也是苦。

貼文曝光，引來網友共鳴，「早去超痛苦，三點就要起床，整天靈魂都像出竅一樣」、「最後是早上睡到飽再出發去機場，已經接受不了早早出發的行程」、「以前喜歡早去晚回玩好玩滿，8月帶孩子坐了6:45飛成田再進市區，到隔天都覺得體力還沒回來」、「一大早的班機真的有點厭世」。

也有網友分享，「我的喜好是，到達時間可以直接進飯店，check out時間適合出發到機場，完全不想煩惱行李的問題」、「午去午回確實，出門可以悠閒慢慢整理從容不迫，回國也是睡到退房」、「完全正確！以前去沖繩都搭早上6:30現在變成晚上6:30， 隨著年紀增長喜歡晚一點的時間，人少入境又快，舒服」、「夜型人覺得還是半夜去半夜回最適合，完全避開需要早起的完美時間」。

