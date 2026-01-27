一早又被關稅大棒嚇醒！韓汽車股大跌 現代、起亞成苦主

美國總統川普威脅將調高南韓進口商品關稅後，南韓股市27日應聲下滑。美聯社



美國總統川普於美東時間週一（1/26）晚間宣布對南韓關稅調漲為25%，而被他點名的汽車類股更是立刻聞聲大跌。有分析指出，川普此舉是為了施壓南韓加速對美投資承諾，此外更是為了轉移美國國內對驅逐外來移民的怒火焦點。

川普在南韓時間週二（1/27）一早又祭出關稅大棒，表明會對包括汽車、木材及藥品等所有南韓銷美商品調漲關稅，從15%調高至25%。

南韓各大汽車品牌股價立刻聞聲大跌。現代汽車今日早盤股價下跌4.8%，起亞汽車股價重挫6%。南韓股市KOSPI指數則是下跌約1.2%。

廣告 廣告

南韓於2025年總出口金額達7094億美元，比前一年上漲3.8%，而其中銷美金額則是比前一年下跌3.8%。在出口美國商品中，汽車約佔1/4，為主要銷美商品產業，不過數量已比前一年減少13.2%。

韓聯社在報導中分析，川普突然調高對韓關稅稅率，是為了施壓南韓政府加速兌現對美投資計畫。

根據美韓去年11月達成的關稅協議以及「戰略投資諒解備忘錄」，南韓承諾投資美國3500億美元，換取調降對等關稅至15%。美方則同意從備忘錄提交南韓國會當月首日起，追溯實施關稅減讓措施。換句話說，南韓銷美汽車關稅從去年11月1日起降至15%。

報導同時指出，川普再次向南韓祭出關稅施壓，可能和他近日在國內面臨的政治危機有關。

美國聯邦幹員近日在明尼蘇達州執行逮捕外來移民任務時，槍殺兩名抗議的美國公民，而引發全美怒火。韓聯社在報導中分析，川普可能是為了要在11月舉行期中選舉前取得實際經濟成果，作為鞏固選票的政績，才會又打出關稅牌。

更多太報報導

川普威脅調漲關稅至25% 南韓急派官員赴美協商

不滿南韓國會未通過貿易協議 川普怒：15%關稅提高到25%

韓元續貶信心喊話！半導體若課100%關稅 李在明「提台灣」撂這句