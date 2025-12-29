一早喝這兩杯水！韓劇男神金材昱親曝晨起3日常，護腸又燃脂
擁有「雕刻美男」封號的金材昱，早在經典韓劇《咖啡王子1號店》中飾演咖啡店店員「盧善奇」時，就憑藉冷冽氣質與高顏值成功打開知名度。之後他在《Voice》、《死期將至》、《我們的浪漫電影》等作品中，展現邪氣與優雅並存的細膩演技，每每出場都讓觀眾印象深刻，屢屢獲得好評。韓星金材昱公開3晨間習慣！維持身材還護腸「讓人很有好感」
近期金材昱登上韓國人氣綜藝《拜託了冰箱》，大方公開自己的3項晨間日常習慣，和其他來賓「一早就喝碳酸飲料開嗓、微波冷凍小熱狗，甚至打開外送APP點漢堡當早餐」的生活形成強烈對比，他高度自律的生活方式立刻掀起熱議。
也難怪17歲以模特兒身分出道的金材昱，42歲依舊維持線條結實、比例勻稱的體態。究竟他有哪些值得粉絲效法的晨間習慣？
1.早起2杯溫水
金材昱透露，自己每天起床後的第一件事，就是先喝兩杯溫開水：第一杯單純補水、喚醒腸道，第二杯則會搭配乳酸菌，幫助調整腸道菌相，為一天的消化系統打好基礎。
早起喝水不只是解渴那麼簡單。中醫師余雅雯曾在《時療》一書中指出，起床後飲用溫水有助刺激腸道蠕動，幫助排便與代謝廢物。加上人體經過一整夜睡眠後，往往處於輕度缺水狀態，此時補充水分就像替身體注入「救命水」，有助避免血液過度濃稠、降低血栓與心血管疾病風險，也因此成為養生專家陳月卿長年推廣的喝水黃金法則。
2.親手沖1杯黑咖啡
除了補水，手沖咖啡也是金材昱早晨不可或缺的儀式。他透露，自己習慣親手沖煮一杯黑咖啡，而不是匆忙外帶。在節奏飛快的生活中，短短幾分鐘專注磨豆、注水、等待香氣釋放，反而成了讓身心慢下來的最佳時刻。
這樣的生活巧思，其實也獲得日本內科名醫工藤孝文的認可。他指出，現代人凡事追求省時、效率至上，長期處於「倍速生活」狀態，反而容易過度刺激交感神經，導致自律神經失衡。
相反地，親手沖咖啡需要專注於當下，緩慢磨豆、控制水流與節奏，能自然放慢呼吸、穩定情緒；再加上咖啡香氣刺激大腦產生放鬆的α波，讓視覺、嗅覺與心情同步獲得療癒。（編輯推薦：追劇開1.5倍速很傷腦？日醫教「慢速生活法」煮咖啡、削水果也療癒大腦）
3.晨跑3-5km
金材昱透露，早上時他會在住家附近晨跑3-5公里，為一天揭開序幕，他認為這樣的運動量能幫助維持基本體能與專注力，連節目主持人都忍不住稱讚：「你的晨間習慣真的讓人很有好感！」
東京國際女子馬拉松賽冠軍谷川真理也曾在《從0開始學慢跑》中分享，晨跑與夜跑各有優點，但若以體脂控制與減重為目標，晨跑往往更具優勢。
因為人體運動時會先消耗醣類，再進一步燃燒脂肪，而早晨正是體內醣類存量相對較低的時段，更容易動用脂肪作為能量來源。加上晨跑能促進血液循環、提升代謝率，運動後再沖個澡，往往讓人精神煥發，打起精神應對一天的挑戰。
要注意的是，起床後不宜立刻從事高強度運動，否則可能增加心臟負擔。建議先補充水分、簡單暖身，從較和緩的活動開始，確認身體狀況穩定後再進入跑步節奏。此外，應留意血壓狀況，並盡量避開天氣過冷、溫差過大的時段，尤其是高齡者或高血壓族群，更要格外謹慎。
