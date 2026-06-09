早安快評》青鳥還在做戒嚴大夢（張鈞凱）

疑似為了正當化尹錫悅(左)的戒嚴行動，Threads出現不少青鳥瘋狂抨擊李在明(右)的風向文。（合成圖／美聯社）

韓國國民力量黨似乎仍未走出尹錫悅之亂的陰霾，在日前舉行的地方選舉中大敗，而執政的共同民主黨則大獲全勝。不過由於投票過程中出現選票短缺的問題，引起部分選民不滿，集結抗議，致使韓國總統李在明出面道歉，對於國民參政權受到侵害表達遺憾。

韓國民眾、媒體與學者大概做夢也沒有想到，這場選務瑕疵糾紛，跨海傳到台灣之後，竟然會演變為「中共介選」的陰謀論！台灣網路輿論出現各種「看圖說故事」，聲稱戴口罩的蒙面警察，都是中國大陸公安潛入假扮的，目的在於「鎮壓」爭取民主權利的民眾。各種謠言四起，宣稱在中國「黑手」的操縱下，選務人員集體作票；也有人拿舊的影片，刻意混淆視聽，指稱光化門出現大規模抗議云云。

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以上種種假訊息在網路上大量流傳，宛如2019年香港「反修例」黑暴事件的翻版，無非是要激起閱聽群眾對於中國大陸的仇恨與敵意，利用「民主危機」的虛假敘事，渲染悲情意識，動員「反中」情緒。事實上，「親中」與「反中」根本不是韓國這場選舉的主軸，李在明執政一周年的「政績公投」才是重點。然而，台灣的青鳥側翼等網軍，完全把台灣政治語境中的「抗中」與「親中」之爭，莫名移植、套用至韓國選舉之中。

更令人匪夷所思的是，包括Threads等網路社群平台，竟出現許多貼文替尹錫悅「洗白」，指他發動戒嚴乃「先見之明」，表態「相信尹錫悅」。還有人喊話「連韓國都沒了，台灣人醒了沒？」甚至強調為了「反共抗中」，支持台灣也應動用戒嚴的「非常手段」。

韓國前總統尹錫悅因宣布戒嚴，先是被憲法法院一致裁定彈劾成立而下台，又因涉帶頭發動內亂案一審被判無期徒刑。此事件對於經歷過軍事獨裁戒嚴的韓國人民來說，是難以磨滅的民主傷痕，「守護憲法」無疑是不分黨派的最大共識。韓國法學權威韓寅燮也出版專著，記錄市民、國會與司法體系如何合力守住憲法，以「集體智慧」抵擋獨裁的擴張，將民主從危機邊緣拉回。

這波輿論操作，令人想起尹錫悅戒嚴之初，民進黨立院黨團竟發文力挺，說明綠營內部充斥著威權、反民主的獨裁心態，至今仍在支持群體蔓延。就算經歷大罷免大失敗，卻還在做著戒嚴的幻想大夢。由此可見，「轉型正義」與「民主價值」在某些人眼中，只是政治鬥爭的工具，其思想內在對於「白色恐怖」的「憧憬」，無疑是對台灣民主運動的踐踏。拿韓國選舉爭議來自我合理化戒嚴，更是對韓國民主的貶抑。「民主進步」已淪為了國際笑話，可悲又可笑！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

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