早安慈濟情│兩座城的她 紀錄片入圍十影展
今天的早安慈濟情，先邀請大家來看一段影片，了解到如何透過真實人物的紀錄片，發揮善的影響力。這座紀錄片的片名叫做「兩座城的她 」由加坡影視團隊資深文字記者張玉佳師姊，以及資深攝影師林志勇師兄來負責，今天邀請兩位來分享拍攝時的點點滴滴。
慈濟空拍隊 新手試飛經驗傳承
天生血管瘤 童心彩繪療癒印記
