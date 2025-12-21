早安慈濟情│多明尼加素素看 糧食包發放2.0

早安慈濟情，今天要跟大家分享的主題是「推素」。現在素食人口越來越多，在全球已經變成一股風潮，每個人吃素的原因都不同，不全然是宗教信仰的關係，在台灣吃素方便，素食餐廳很多，選擇也多，但有些國家，像加勒比海的島國，多明尼加，當地吃素不容易，因為居民飲食的關係，大多數人無肉不歡，慈濟志工就趁著發放的機會，到社區、小學推廣素食，一點一點發起餐桌革命。今天邀請當地慈濟志工朱慈瑤師姊，跟我們一起見證，在當地推素的大工程。

