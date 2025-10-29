早安慈濟情│更生人找到避風港 相互提攜精進付出
今天的早安慈濟情要來看到，更生人，把握機會付出，不僅用歌仔戲和行動廚房來到處推素，這一次花蓮光復鄉受災，他們也是付出心力來幫忙，他們是怎麼轉變的如何。記者：潘冠霖。
更多 大愛新聞 報導：
兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演
接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會
其他人也在看
南投林業分署治山防災工程識別 獲美國繆思設計獎
（中央社記者鄭維真南投30日電）林業及自然保育署南投分署表示，以自然共生為理念的治山防災工程品牌識別系統，榮獲2025美國繆思國際設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定作品。中央社 ・ 18 小時前
以色列空襲加薩釀104死後 以軍重申將遵守停火協議
（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）以色列昨晚以1名士兵遭到巴勒斯坦武裝分子攻擊身亡為由，對加薩走廊發動空襲，當地衛生當局稱一共造成104人喪命。以色列軍方今天則表示，他們將繼續遵守加薩停火協議。中央社 ・ 1 天前
香氣層層堆疊、湯頭溫潤甘甜 台北凱達家宴中餐廳「老火甘蔗頭麻油雞」摘金
由經濟部商業署主辦的「2025麻油料理擂台競賽」於10月26日決賽公布成績，首次參賽的台北凱達大飯店以人氣佳餚「老火甘蔗頭麻油雞」在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲傳統組冠軍殊榮。每鍋10人份價格為1,880元+10％，為與饕客同慶，凡於12月31日前點「老火甘蔗頭麻油雞」即贈精選小菜乙份；另同步推出即食料理包，1-2人份480元，讓賓客在家也能輕鬆品嚐冠軍湯頭的暖心風味。中時財經即時 ・ 17 小時前
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。員警：「停車停車，現在下車。」駕駛拒檢逃逸！員警騎車追人險些遭衝撞！立刻掏槍要駕駛下車。員警：「酒駕應該是酒駕，等一下再查看看。」原來駕駛酒駕心虛逃逸！當時同條路上的駕駛，驚見這幕也嚇傻！行車紀錄器，拍下員警想攔車，人車倒地！駕駛眼看被前方大貨車擋住去路，才乖乖就範！此時，一名男子衝過來協助員警，他正是一旁的餐館老闆，他當下沒想太多，見到情況危急上前幫忙。林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛。（圖／民視新聞）熱心民眾餐館老闆李秉樺：「對方就是直接衝撞員警，然後試圖要逃跑這樣，（員警）把他拖下車以後，我就在旁邊看想說奇怪，怎麼都沒有什麼動靜，然後跑過去看就看到他在掙扎，他想要逃跑然後我就想說，好吧那就幫忙壓著，我把他的另外一隻手拉出來以後，手銬第一隻手先上去了，剛好另外一個員警也過來了。」酒駕拒檢事件就發生在新北市林口區文化一路一段上，29號晚上六點左右，41歲陳姓駕駛，是修車廠老闆，喝了點酒開車上路！巡邏員警發現駕駛，一邊開車、一邊抽菸，而且滿臉通紅，準備上前攔查，駕駛卻心虛想逃！甚至意圖衝撞員警，員警最後掏槍將駕駛壓制在地上銬，進行酒測後，酒測值0.45。林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛。（圖／民視新聞）文化派出所副所長張秉鈞：「經查駕駛為酒駕上路酒測值達0.45，本分局偵詢後依公共危險，及妨害公務罪嫌移送法辦。」駕駛涉及公共危險及妨害公務罪，被移送地檢偵辦！酒駕拒檢心虛逃逸！還好員警抓人過程中，有熱心民眾幫忙！成功化解危機。原文出處：林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛 更多民視新聞報導男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦遊戲點數詐財暴增 金門警籲超商發現有異通報坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思民視影音 ・ 1 天前
服務升級！賴清德：免費健檢年齡下修到30歲
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（29）日出席節目《百大醫言堂》上線啟動典禮，肯定該平台展現民間力量，有效提升全民健康知識，協助民眾延緩疾病發生、縮短不健康餘命；賴清德也說明政府相關政績，在成人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解缺工 旅宿、碼頭擬開放移工
行政院會今（30）日擬拍板「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰昨搶先曝光內容，包含企業替本國勞工加薪即可增聘外籍移工、給予資深移工永居證、勞動部直接在他國設點引進移工與中階技術人力。另外，傳出政院可能開放旅宿業與港口碼頭裝卸移工，政務委員陳時中昨未證實，僅說「如果」開放，應會參照本勞加薪方案開放名額，配額上限同為10％。中時新聞網 ・ 1 天前
成人也會網路成癮！「愈滑愈空虛、愈空虛愈想滑」有解
青少年上網路和學習讀書時間衝突，是家長最在意的話題，但現在成年人從工作、社交與娛樂也都在網路上，若影響到睡眠、工作效率與人際關係時，也就是「網路成癮（Internet Addiction）」的徵兆。衛生福利部玉里醫院心理師陳平文說，網癮不是青少年的專利，愈來愈多成年人也因社群軟體、線上遊戲或滑短影音自由時報 ・ 19 小時前
張軒睿遭恐怖前任囚禁！斷腿逃亡認了「恐懼在心中扎根」
原創影集《黑盒子》首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後仍持續淚流不止；張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。中時新聞網 ・ 1 天前
早就聽說粿粿出軌？黃宏軒、劉書宏力挺范姜彥豐！成語蕎驚訝：竟然是王子
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐今（29）日突然毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），他痛訴：「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成...FTNN新聞網 ・ 1 天前
腎細胞癌無症狀、易忽略，口服小分子標靶藥物合併免疫治療提升治療成效，泌尿專科醫師圖文解說
腎細胞癌無症狀、易忽略，口服小分子標靶藥物合併免疫治療提升治療成效，泌尿專科醫師圖文解說照護線上 ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 11 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 19 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前