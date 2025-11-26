早安慈濟情│桃園八德靜思堂 輔具倉庫福廣聚

報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。

放言 Fount Media ・ 18 小時前