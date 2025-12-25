早安慈濟情│竹筒募愛廣結善緣 國道警察共襄盛舉

社會中心／綜合報導台北捷運又發生暴力事件！昨天晚上，一名68歲男子和一名23歲女子，在中和新蘆線，因為人潮擁擠，爭執上下車問題，爆發口角，沒想到兩人一言不合，女子踢了男子膝蓋，讓男子氣炸，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。下班尖峰時間，捷運車廂內，人潮滿滿滿，沒想到，一男一女突然爆發口角！女子拿起手機錄影，男子一個不爽，扯下女子假髮，引起一大波騷動。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）敏感時刻，員警獲報立刻趕到現場，男子也向警方說明到底怎麼回事。事發就在23號晚上6點多，台北捷運中和新蘆線，一名23歲林姓女子和68歲杜姓男子，因為人潮擁擠，女乘客希望男乘客，讓出空間方便上下車，疑似反遭對方辱罵，女子拿起手機錄影，杜男不滿甩掉女子手機，女子也不甘示弱，踢了男子膝蓋，這下男子理智線斷，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）好好搭個捷運，卻因為動手動腳，雙雙都得進到警局。原文出處：北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害" 更多民視新聞報導傳張文哥赴北車悼念余家昶 留560字親筆信謝余媽「將英雄帶來世上」全文曝發文喊「何不等跨年開車撞人」下場曝光 男網友竟辯稱「這個」國中割喉案法官問家屬「能否讓凶手來孝順」 學者動怒批失格

民視影音 ・ 1 天前 ・ 16