早安慈濟情│竹筒募愛廣結善緣 國道警察共襄盛舉
慈濟竹筒歲月，是上人創立慈濟功德會的起點，以微小善款累積而成。這些年志工在各地推動竹筒歲月募心募愛，現在國道三隊的國道警察們也要響應，不只在國道三隊的大隊部，也在泰安、員林、中興三個分隊，擺放竹筒，讓警察同仁有可以付出愛心。這樣的好因緣，是如何促成的，我們請記者江麗君來告訴我們。
