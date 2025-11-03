早安慈濟情│醫療慈善之愛 從土耳其擴至敘利亞
敘利亞內戰雖然告一段落，但敘利亞人民在健康與生活上的挑戰仍然巨大。今天早安慈濟情，我們非常榮幸邀請到土耳其慈濟志工胡光中師兄進行分享。先說一個背景，慈濟在土耳其創建滿納海國際學校讓敘利亞難民學生好好讀書，這是「慈善教育」，最新進度，則是跟土耳其「世界醫師聯盟」強強聯手，前往異國敘利亞，成立「卡爾夫義診中心」，這是「慈善醫療」。戰火剛停歇，動盪不安的社會氛圍下，建立起來的義診中心，這個意義，我想是非常非常珍貴。
