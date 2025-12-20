社會中心／綜合報導

北捷台北車站M7出口及誠品生活南西館一帶，19日晚間驚傳暴力攻擊事件。一名27歲張姓男子疑似在多個地點施放煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾行凶，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方事後勘驗現場指出，張文事前已備妥大量汽油彈、煙霧彈與各式刀械，研判整起犯行並非臨時衝動，而是經過事前規劃，意圖造成大規模傷亡。





北車中山砍人「早寫好殺戮計畫」！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失

張文在台北車站犯案造成傷亡後，隨即徒步離開現場，轉往大同區南京西路一帶的旅館，他短暫停留後取回換裝備，隨後再度移動，跑向中山商圈繼續展開攻擊行動，手法相當縝密。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告













回溯案情，張文於19日下午約3時開始行動，先在中山區林森北路、長安東路一帶，涉嫌接連引發3起縱火事件，隨後又返回位於中正區的租屋處周邊再次縱火。下午5時23分左右，他徒步前往捷運台北車站，在M8至M7出口一帶投擲煙霧彈，並持刀攻擊路人，造成57歲余姓男子傷重不治，另有3人受傷。犯案後，張文步行前往南京西路附近旅館更換衣物；約晚間6時37分，再次徒步前往誠品南西商圈，持續施放煙霧彈並對不特定民眾揮刀行凶，導致傷亡人數進一步增加。

警方隨後查扣張文所使用的平板電腦，發現內部存有疑似事前規劃犯案的資料，內容不僅詳列行動流程，還分析殺人與縱火方式，並搭配地圖比對，規畫犯案地點與移動路線，之後再透過網路購買煙霧彈與刀具作為犯案工具，顯示整起案件具有高度預謀性。





北車中山砍人「早寫好殺戮計畫」！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失

租屋處現場查獲4把刀械、一台已燒毀的筆電、5個汽油桶及一瓶甲醇。（圖／翻攝畫面）





警方在北捷M7連通道現場，發現張文遺留疑似生存遊戲用的M18煙霧罐共17顆，其中2顆未擊發，另查獲汽油彈15瓶，以及雨衣、戰術背心、防毒面具與多把刀械。中正第一分局昨日下午4時58分接獲公園路火警通報，警方進屋後發現明顯縱火痕跡，後續確認該處為張文的租屋處，現場查獲4把刀械、一台已燒毀的筆電、5個汽油桶及一瓶甲醇，弔詭的是沒發現嫌犯手機。另外，在誠品生活南西館頂樓，警方也發現雨衣、戰術背心、防毒面具、汽油彈15瓶及刀械等物品；而張文墜樓時，身上並未攜帶任何隨身物。警方同時在張文位於大同區的旅館套房內，查獲汽油彈23瓶、2台上鎖的平板電腦、刀械、防護裝備、雨衣及帽子，同樣未發現手機。





北車中山砍人「早寫好殺戮計畫」！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失

張文在犯案前先在租屋處縱火。（圖／翻攝畫面）





針對煙霧彈來源，刑事局清查後確認，相關物品可透過網路拍賣平台購得，並非軍用制式裝備。依台北地區檢警聯繫會議結論，未經改造的信號彈並不屬於爆裂物；實務鑑定上，煙霧彈僅產生煙霧效果，原則上不列為爆裂物，僅在不當使用情況下，才可能依社會秩序維護法處理。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北車中山砍人「早寫好殺戮計畫」！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失

更多民視新聞報導

張文還在砍人…中國媒體「提前26分鐘」報墜樓亡？這一幕疑露餡網看毛

張文恐受訓練！高大成分析「1手法」脫口：共產黨做事我們無法理解

北車、中山砍人平板有預謀計劃！張文「死前遺言曝光」殘暴脫口1句

