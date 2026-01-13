早就中獎卻不知道？一個設定「挖出發票」

▲財政部提醒，「跨境電商用電子郵件開的雲端發票載具歸戶」設定很重要。（圖／記者潘毅攝）

[NOWnews今日新聞] 有網友最近在Threads分享「意外撿到錢」的經驗，他只是把載具做了一個設定，結果一查才發現自己其實早就中了好幾張發票，只是一直沒收到通知。原來就是很多人常忽略的，「跨境電商用電子郵件開的雲端發票」。

財政部提醒，如果有訂閱Netflix、Spotify、YouTube Premium，或在App Store、Google Play買App，甚至在Agoda、Airbnb、Meta等平台消費，通常都會由跨境電商開立雲端發票。問題在於，如果沒有先完成「載具歸戶」，這些發票很可能不會自動對獎，你也就容易錯過中獎提醒。

想把這些雲端發票納入自動對獎其實不難。財政部說，民眾可透過「統一發票兌獎APP」或「電子發票整合服務平台」完成歸戶設定，做完之後，系統在開獎時就會自動幫你對獎，並推播中獎資訊。

操作重點分4步驟：

到統一發票兌獎APP的「載具歸戶」新增載具，或進入電子發票整合服務平台的歸戶設定新增其他載具。

載具類別選「跨境電商電子郵件載具」。

輸入在跨境電商交易時用的電子郵件信箱，收一次性驗證碼。

把驗證碼輸入回APP或平台，完成歸戶。

財政部也補充，如果在不同跨境平台消費都用同一個Email，其實只要歸戶一次就夠了，之後每筆相關發票都能在 APP 或平台查得到，也能自動對獎、主動通知結果。

另外，想讓領獎更省事，也可以順手開啟「中獎自動匯款」。獎金在開放領獎首日就會直接匯入指定帳戶；如果遇到假日，則順延到下一個營業日入帳。

