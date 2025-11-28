一早就去連線！ 日本NHK關注宏福苑大火 分析火勢擴散原因

香港宏福苑發生大火，日本NHK找專家分析認為竹製鷹架燃燒餘燼從防塵網蔓延才導致火勢迅速擴散。（圖／達志影像美聯社）

國際媒體，持續關注香港宏福苑的火災，日本NHK電視台記者，一大早就到現場附近連線報導，他們還將重點放在分析火勢快速蔓延的原因。而且儘管與北京關係交惡，日本首相高市早苗還是向香港的罹難者及家屬，表達了深切慰問。

NHK電視台記者在日本時間清晨6點就已抵達宏福苑火災現場附近進行連線報導。記者描述現場雖然已經看不到火焰，但空氣中仍時不時飄散著燒焦味。他們觀察到雖然消防人員持續灑水滅火，但火災發生的上層卻無法有效灌救。現場已開設失蹤人口區，許多家屬和住戶正在尋找親人，場面悲傷，不少人難過哭泣。

NHK的報導特別著重分析火勢擴大的原因。根據現場民眾表示，火災是從大樓外面的竹製鷹架開始燃燒的。記者解釋這些竹製鷹架是為維修工作而搭建的，當地媒體指出火勢是沿著鷹架蔓延開來。雖然原因尚未完全確定，但NHK與其他外國媒體一樣，都質疑火災與香港常見的竹製鷹架有關。

日本防火技術者協會會長解釋，竹子的餘燼可能被風吹到周圍建築物中，引發新的火災，並在網子上迅速擴散開來。此外，由於日本也有越來越多類似香港這樣的超高層住宅，NHK也關注到因大樓建造過高，導致消防人員在救火時受到限制，可能是造成此次災害傷亡慘重的原因之一。

面對這場奪命大火，日本首相高市早苗也表達了慰問。NHK主播引述高市早苗的話表示，發生這麼大的災害非常心痛，她向罹難者表達哀悼，向家屬致以最深切的慰問。儘管日本與中國大陸關係緊張，但高市早苗仍以「北京是北京，香港是香港」的態度，代表日本政府向罹難者表達哀悼之意。

