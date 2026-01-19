早就想殺人！蘆洲逆子狠砍父母37刀新莊落網 辯稱：從小被打忍很久

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新北市蘆洲區17日發生一起兇殺案，一名36歲男子廖聰賢在住家客廳將年邁父母殘忍殺害。警方在案發現場發現，2人身中多達37刀，甚至有刀傷可見白骨；廖男在案發後逃亡近1日後，於今（19）日晚間6時15分在新莊新泰路216巷落網。據悉，廖男向警方供稱，因不滿從小被父母打罵，早就想將父母殺死，才會預謀買刀選在前日動手。

新北市蘆洲區一名36歲男子廖聰賢在住家客廳將年邁父母殘忍殺害。（圖／翻攝畫面）

據悉，死者為67歲廖姓老翁及75歲許姓老婦，2人平日經營蔥油餅攤謀生，並在當地宮廟擔任乩身；2人平時早上都會與親戚在宮廟聚會，18日親戚聯繫不上2人驚覺有異，於是報警求助，在警方和鎖匠協助開門後，發現2人倒臥客廳血泊，頭部和身上皆有多處刀傷，已明顯死亡。

經警方調閱監視器，發現2名死者現年36歲、曾在10多年前有毒品前科的兒子，在17日晚間9時從住處出來後騎車離去，甚至為了躲避警方追緝，將機車棄置在三重，改搭計程車往新莊，最終在新莊運動公園下車後，以步行方式在附近正在施工的觀景台過夜，睡了2晚。

新莊派出所副所長晨間在新莊運動公園附近巡邏時，發現廖嫌身影，立刻呼叫同仁支援包圍，最終在案發約27小時後將廖嫌逮捕歸案；同時扣押在廖男隨身包搜出的美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗、衣服、鑰匙，還有1000元現金。

據稱，廖男落網時面對警方詢問為何殺害父母，廖男僅回覆，「從小被家裡管教很嚴，被爸媽打罵到大，長期家庭不睦，已經忍很久了。」才會預買開山刀放在家，而案發當日，他不滿雙親一個月僅給5000元零用錢，給錢「心不甘情不願」，因此與母親發生爭執；待父親從宮廟回家後，又與父親產生口角，才引爆殺機，先殺父再弒母。

廖男聲稱，母親行動不便較好下手，所以他先殺害父親後，才對母親下手。但對於這份供詞，警方認為尚有可疑之處，且警方鑑識人員在採證時，發現母親的血跡相較父親的比較乾，推測應是母親先死亡，詳細案情有待警方進一步釐清。

