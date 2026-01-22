一早就昏昏欲睡？營養師點名早餐3大地雷：別再點「果醬吐司＋奶茶」

一日之計在於晨，早餐選對方向，有助於穩定血糖與精神狀態，讓一整天的表現更加穩定。（翻攝自pexels）

一日之計在於晨，早餐選對方向，有助於穩定血糖與精神狀態，讓一整天的表現更加穩定。營養師張語希近日在臉書粉絲專頁分享「早餐紅黃綠避雷指南」，協助民眾快速判斷哪些早餐組合該避免、哪些可以安心選擇，降低踩雷風險。

精緻澱粉＋含糖飲料 血糖飆升又快掉

張語希指出，許多人不清楚早餐該如何選擇，結果不小心攝取過多精緻澱粉、糖分或油脂，導致血糖快速上升又下降，進而出現精神不濟、昏昏欲睡的情況。

她提醒，早餐店常見的「紅燈地雷區」包括果醬吐司搭配甜奶茶，表面看似清爽，實際上幾乎以糖為主；油條、蔥油餅、鐵板麵等高油脂、高鈉餐點，也容易讓身體一早就承受較大負擔。此外，培根、熱狗、火腿等加工肉品，雖然方便，但營養價值偏低。

營養師公開安心早餐選擇

相較之下，「綠燈安心選」張語希建議，在傳統早餐店可選擇全麥夾蛋吐司、不抹沙拉醬，搭配無糖豆漿；在便利商店，則可挑地瓜或御飯糰，加上雞胸肉與無糖咖啡或拿鐵；早餐店選項也可升級成，鮪魚蛋餅不加醬，再搭配一份蔬菜，也是較理想的組合。

3步驟升級早餐

她也分享3個實用步驟，協助民眾調整早餐內容；第一步先將含糖飲料換成無糖豆漿、鮮奶或黑咖啡；第二步補充優質蛋白質，如雞蛋、雞胸肉或里肌肉；第三步記得補充膳食纖維，若早餐店沒有蔬菜，可額外搭配一盒沙拉。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

紐西蘭暴雨山崩沖毀露營區！多人失蹤 15分鐘後呼救聲戛然而止

阿蘇墜機2台人失聯！ 日媒揭營運公司曾5度發生飛安事故

Siri全面改版！彭博曝蘋果將升級「AI聊天機器人」