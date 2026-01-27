早就警告？川普關稅炸彈扔向南韓 韓媒曝：美方2週前要求「履行協議」

圖為2025年8月12日，位於仁川的汽車準備出口。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/27）報導，美國總統川普（Donald Trump）宣布，將提高南韓汽車等品項的關稅，從15%上調至25%，韓媒引述政府相關人士說法，指出美方早在2週前致函南韓政府，要求韓方履行去年11月公布的聯合情況說明書（fact sheet），可視為美國政府的事先警告。

據韓聯社報導，美國總統川普（Donald Trump）26日（美國時間）發文，揚言將南韓汽車等品項的關稅，從15%上調至25%，文中甚至直接指明，南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議，引發南韓政壇爭論。

廣告 廣告

韓媒指出，政府相關人士今天透露，美國駐韓使館臨時代辦何樂進（James Heller）本月13日，向南韓寄送一項書函，收件人為南韓國務副總理兼科學技術資訊通信部長裵慶勳，參考收件人還包括外交部長趙顯、產業通商資源部長官金正寬、公正交易委員會委員長朱炳基等人。

何樂進兩週前即在信函中表示，韓美兩國去年在慶州的峰會後，發表聯合情況說明書（fact sheet），其中一項承諾包括「不歧視美國大型科技企業在南韓的國內經營活動」，要求韓方應履行協議。

根據這項承諾，南韓應確保網路使用費、線上平台監管等數位服務政策，美國企業不受到歧視，且不會面臨不必要的進入障礙，同時促進資訊的跨境移動。

川普政府多次強調，美國大型科技企業在南韓，因為網路使用費制度、雲端安全保證計畫（CSAP），導致利益受損，美國副總統范斯23日與南韓國務總理金民錫舉行會談時，也關切酷澎遭南韓政府調查的情況。

去年12月24日，南韓國會通過《資通網法》修正案，打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊，同月30日，美國公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）也在社群平台發文指出：「這項修法威脅雙方科技合作。」

更多太報報導

東京民宿教住客「區公所來查是詐騙」 2中國人違法遭函送 創日本首例

赴韓旅遊注意！南韓「黑心計程車」漫天喊價 外國客曝：下雪漲5倍

【一文看懂】川普關稅彈炸翻南韓！李在明、在野黨互嗆 究竟在吵什麼？