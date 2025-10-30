早就「友達以上」？王子遭挖與粿粿「曖昧留言」甜喊：糖粿
王子邱勝翊被指控與男星范姜彥豐的妻子粿粿有婚外情，引發輿論軒然大波。隨著事件曝光，網友開始深入挖掘兩人過去的互動紀錄，發現諸多曖昧跡象，包括社群媒體上的親暱留言和稱呼。同時，有生技公司創辦人跳出來爆料王子過去的代言黑歷史，直指其缺乏職業道德。此風波持續延燒，各種過往互動被放大檢視，使事態更加複雜化。
隨著婚外情傳聞發酵，網友化身網路偵探，挖掘出王子邱勝翊與粿粿之間的種種互動證據。在粿粿的滑雪影片下方，王子曾甜蜜留言稱呼對方為「糖粿」，還曾公開分享粿粿素顏抱小孩的照片。這些被認為過於日常親密的互動，如今被視為兩人關係不單純的佐證。
王子過去在多次公開場合否認有戀情。在一次訪問中，當被問及是否有對象陪伴時，他表示「全部都是朋友，但是我有很多群啦」。今年再被詢問感情狀況時，他先轉移話題說「現在剛好有練鋼琴啦」，再回答問題，這些回應方式如今也被放大檢視。
除了感情風波，一位生技公司創辦人也加入爆料行列，指控王子在7年前擔任其品牌代言人期間，違反合約在3個月內接下同性質業配。這位創辦人表示，當時沒有撕破臉是因為看他辛苦，但如今直言「王子的感情世界就跟工作上一樣，沒職業道德」。
儘管目前尚未有確鑿證據證明王子與粿粿的關係，但網友持續深挖兩人的互動歷史。在美國行的相關貼文中，王子曾留言「終於等到你，還好沒放棄」，這些訊息被解讀為兩人關係的線索。隨著更多過往互動被挖掘出來，這場風波持續擴大，引發更多關注與討論。
