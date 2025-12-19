一早尿尿都是泡！醫曝「2警訊」恐是腎病：10分鐘不散要小心

生活中心／張尚辰報導

平時如廁時，不妨多留意尿液的狀態，身體的健康警訊往往就藏在其中。泌尿科醫師蘇信豪分享，一名40歲男性病患因早上起床後的第一泡尿泡沫異常濃密，擔心腎臟出問題而就醫檢查，結果發現並非腎臟病變，而是典型的「糖尿病引發逆行性射精」。對此，蘇信豪提醒，若出現泡泡尿，且泡沫超過10分鐘仍未消散，務必要特別注意，這可能是腎絲球過濾功能受損的警訊。

蘇信豪在臉書粉專發文指出，這名40歲男病患神情焦慮地到診間就醫，表示自己早上的第一泡尿泡沫異常濃密，上網查詢後發現可能與蛋白尿或腎衰竭有關，因而嚇得趕緊到醫院檢查。

經過一系列檢查後，蘇信豪表示，該名病患並非嚴重蛋白尿，而是在尿液中檢測到「精蟲」，同時尿糖指數呈現「1+」，驗血後發現血糖竟高達250mg/dL，與一般人的飯前血糖相比，足足高出約150mg/dL。

蘇信豪指出，這是一個相當典型的「糖尿病引發逆行性射精」案例，而真正的隱形殺手正是糖尿病。長期高血糖未妥善控制，會導致膀胱頸括約肌的神經受損，使收縮功能失調，進而引發逆行性射精。原本射精時應關閉的膀胱頸無法正常收緊，導致精液未向前射出，反而倒流進入膀胱。

因此，患者隔天早上排尿時，尿液會混合精液一同排出，由於蛋白質含量高，自然產生大量且濃密的泡沫。後續在接受糖尿病治療，並配合減重與飲食調整後，血糖控制逐漸穩定，惱人的「泡泡尿」也隨之消失。

對此，蘇信豪提醒，看到馬桶中出現泡泡，不一定代表腎臟出了問題。常見的泡泡尿原因大致可分為3種，第一是「物理性衝擊」，站著排尿時因高度落差大、流速快，容易將空氣打入水中形成氣泡；第二是「尿液濃縮」，如水分攝取不足、流汗過多，或晨起第一泡尿，因溶質濃度較高，表面張力改變而容易起泡；第三則是「精液殘留」，包括性行為後或逆行性射精，導致尿道或膀胱中混有精液。

不過，蘇信豪也強調，若尿液泡沫呈現「細緻、綿密、多層」且「久久不散」，就可能是腎絲球過濾功能受損，屬於「蛋白尿」的警訊；此外，發生泌尿道感染時，細菌分解或發炎反應，也可能使尿液混濁並產生泡沫。

最後，蘇信豪提醒，若發現尿液起泡，應先冷靜觀察是否有改善，泡沫是否能在3至5分鐘內消失；若泡沫如「啤酒泡沫」般長時間不散，或同時伴隨水腫、疲倦、體重異常變化等症狀，務必儘早尋求專業醫師評估與協助。

