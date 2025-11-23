早年開工廠買地！嘉義中埔郭姓大戶粗估土地70筆總值數億

嘉義中埔這起92歲郭姓老翁的搶奪大戰，讓外界霧裡看花。（圖／TVBS）

嘉義中埔這起92歲郭姓老翁的搶奪大戰，讓外界霧裡看花，但當地人清楚的是，郭家確實擁有龐大資產，原來早年開地瓜粉工廠的郭家老父，賺錢後就買地，粗估多達70筆，其中還包括當地知名連鎖超市及餐廳的土地，總市值高達數億元。

這場家族紛爭早在老母親在世時就已埋下種子。當時老母親住在大哥家中，老二及其他女兒前來探視時經常被拒於門外。這種情況最終演變成嚴重的家庭衝突，郭家子女之間的對話充滿火藥味。當郭小姐想進屋探視自己母親時，遭到兄弟阻擋，雙方發生激烈口角，爭論家的歸屬問題。

郭家確實擁有龐大資產，原來早年開地瓜粉工廠的郭家老父，賺錢後就買地，粗估多達70筆。（圖／TVBS）

根據了解，郭家子女明顯分成兩派：老大與老三一派，老二與兩位姊妹則是另一派。原本老父親由老大及老三照顧，由於申請了保護令，一度禁止對方探視。然而情況在今年10月發生轉變，老父親被老二帶走後，對方急著申請變更證件，而老大也提報失蹤人口作為反制，使雙方陷入法律戰。郭家長孫表示，對方陸續提出各種存證信函，試圖推翻公證制度，而他們這邊則是在對方嘗試遷移老父親戶籍後，再次報失蹤人口。

這位92歲的郭姓老翁之所以成為「搶手貨」，原因在於他早年經營地瓜粉和太白粉工廠所累積的財富。（圖／TVBS）

這位92歲的郭姓老翁之所以成為「搶手貨」，原因在於他早年經營地瓜粉和太白粉工廠所累積的財富。他有個習慣，只要賺錢就開始買地，因此除了擁有兩甲的工廠外，他的資產還包括當地的連鎖超商、知名餐廳，以及學校對面的黃金路段土地，總計約70筆，市值粗估高達好幾億元。

郭家大哥這一方在去年10月老母親過世後，隔月就安排父親住進嘉義市區的一間五星級飯店，截至今年10月，各種支出已超過230萬元。目前，子女兩派人馬都極力對外展示誰才是真正孝順父親的一方，都宣稱擁有父親的監護權。至於這龐大的家產最終會落入哪個兄弟手中，這場爭產搶人風波即使進入司法程序，恐怕也是清官難斷的家務事。

