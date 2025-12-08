早接獲基層陳情詐團滲透馬防部！徐巧芯嘆：為幾千元鋌而走險
馬祖防衛指揮部近日爆發嚴重詐騙事件，超過60名士官兵因涉嫌與詐騙集團勾結，出售銀行帳戶而遭到法辦。國民黨立委徐巧芯今天表示，在本月2日時就接獲相關陳情，部分官兵距離終生俸只有一步之遙，卻因區區幾千元的額外收入鋌而走險，一輩子的努力都付諸東流。
徐巧芯表示，辦公室於12月2日接獲相關陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處。根據陸軍司令部最新回報，馬祖防衛指揮部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官士兵目前累積共30餘員。
徐巧芯指出，這起事件要分成三個部分釐清：
一、涉案動機：這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具。
二、嚴重後果：依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨數退伍汰除的命運，並接受司法判刑。
三、慘痛代價：尤其令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達 17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息！
徐巧芯說，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象。軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇！國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。
