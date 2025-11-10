一早搶頭香領表登記！邱議瑩開嗆：投給柯志恩就是支持鄭麗文

民進黨高雄市長初選戰況激烈，今（10）天起至14日開放領表登記，而在領表第一天，立委邱議瑩一早便搶頭香率先前往登記，表示自己已經做好準備，「一起努力讓高雄『瑩』！」而被問及國民黨主席鄭麗文近日言行遭批過於親中，邱議瑩也特別提到國民黨對手柯志恩，更稱「投給柯志恩就是支持鄭麗文、支持鄭麗文就是支持中國人」。

邱議瑩表示，今天趕在早上9點多就來登記，一方面是覺得日子不錯，也怕明後天颱風逼近會有些災情發生，所以今天趕緊先來登記，同時也是向高雄市民宣誓自己已經做好準備，希望未來能跟高雄一起進步、努力。邱議瑩說，自己過去在高雄求學、戀愛、結婚，並且繼續事業的下半場，累積很多磨練與經驗，期望未來能跟隨前輩的腳步讓高雄更進步，延續高雄的榮光。

廣告 廣告

此外，鄭麗文接任國民黨魁後爭議言行頻傳，邱議瑩稱這可能會衝擊到柯志恩的地方選情，她怒酸，當台灣在往國際與民主社會靠攏時，國民黨卻向威權致敬、祭拜共諜，在藍營內也引起不小的紛爭，喊話鄭麗文應該自己對外說明清楚，這是否代表國民黨未來發展的路線？更說柯志恩如果確定延續這種路線，「投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人」，認為這在高雄市民眼裡應該是不能接受的事。

至於目前的民調情況，邱議瑩與賴瑞隆呈現兩強對決，情勢較為落後的林岱樺曾提出要救高雄市七成的傳產。對此，邱議瑩則坦言高雄的產業應該要平均發展，所有產業都要救，強調雖然現在高科技業正夯，但高雄未來發展不會只著重在科技業，中小企業、傳統產業或是觀光旅宿業也都會均衡發展。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

貨輪冒煙困「鳳凰」預估路徑！空勤總隊救援畫面曝

把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬

高雄市長民調「4綠戰將全輾壓柯志恩」！賴瑞隆贏最多 邱議瑩緊咬