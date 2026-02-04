早放棄「日本長居權」 吳淡如曝這1事超恐怖

吳淡如表示已經「放棄日本長居權」，原因曝光。翻攝吳淡如臉書



主持人、作家吳淡如時常發文分享運動、旅遊、經營等各種經驗，她也曾經分享在日本購入房產的慘痛教訓。她近日在臉書發文寫下對於到日本買房的看法，同時也透露，自己很早就放棄了長居權，原因是這件事超恐怖。

吳淡如透露她過年之前，特地飛往東京處理公務，吳淡如說自己非常不喜歡瑣事或行政作業，不過因為有一陣子沒管，「一片荒蕪」，很多事情也必須自己來處理。有人說萬事起頭難，吳淡如認為就算在穩定的事業，人事的管理也很難，「不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中。」

除了公司內部的挑戰，吳淡如也對日本政策頗有微詞，她直言日本現行的執政還是相當排外，過去為了吸引外資，曾給外國人開公司的紅利與優惠，如今都已經取消。外國投資者的稅務問題更是一大推力，她指出對於長期居住者的稅率不僅沒有減免，反而是加了又加，除非你在當地完全沒有收入，「還好我很早就放棄了長居權。否則每年要繳國民年金多得可怕。」

最後談到不少人近期開始到日本置產，吳淡如也以過來人經驗分享，她自嘲「臉上真的只能泛著一抹神秘的微笑」，更直言「如果不是儲存了很多發酵汁，我還真的很想把自己住處賣掉。那麼，高興住什麼旅館就去住什麼旅館，就都可以報帳。」

