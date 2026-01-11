早晚仍偏冷！冷氣團明白天起減弱將回溫 一週內2波東北季風增強

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中央氣象署今（11）日稍早指出，明（12）日清晨受到大陸冷氣團影響，各地早晚仍偏冷，上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率不過白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度，各地低溫11至15度。

明（12）日白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升。（示意圖／資料照）

到了13日，將迎來第一波東北季風增強，迎風面的宜蘭地區及中部以北山區有零星短暫雨，14日受到東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨。17日起，則將迎來第二波東北季風增強，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

廣告 廣告

在明日本島天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，離島天氣方面，澎湖多雲時晴，為16至18度，金門陰時多雲，為9至16度，馬祖晴時多雲，為9至13度。

更多FTNN新聞網報導

明白天回溫！多地清晨仍恐10度以下 週一強烈大陸冷氣團來襲又降溫

入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」

冷到受不了！新北市石碇跌破10度 專家曝回溫時間點

