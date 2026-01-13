早晚低溫成心血管「隱形殺手」！彰化48小時105人送醫6人命危

彰化縣48小時內出現多達105件急病救護案件，其中有6人心跳驟停。 圖：取自彰化縣消防局

[Newtalk新聞] 大陸冷氣團發威，加上輻射冷卻效應，全台各地早晚氣溫偏低，彰化縣自11日上午8時到今日上午8時的48小時間，共有多達105人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有6人到院前已無呼吸心跳，醫師鄭重警告，低溫是心血管的「隱形殺手」，尤其清晨與深夜的致命溫差。

彰化縣消防局緊急救護統計，48小時內出現多達105件急病救護案件，其中有6人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，當中年紀最大的是埔心鄉85歲老翁，6名患者平均年齡高達76歲，且發作時間都集中在氣溫更低的下午、深夜或清晨。

廣告 廣告

儘管無法確認這105人病因是否與天冷有關，但醫師提醒，接下來幾天白天、中午儘管氣溫稍微回升，但溫差相當大，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延。

醫師建議，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南2童摘金桔亂丟踩爆！店員PO監視畫面 引發網友熱議

太子集團為何選台灣洗錢？國際刑警科長點出4大原因！