早晚急凍白天回暖 冷空氣週三到「這天」最有感

【記者黃泓哲／台北報導】時序入冬，台灣天氣開始劇烈變化。昨(21)日白天各地仍有22至29°C的舒適氣溫，但短短一晚天氣急轉直下，受東北季風與輻射冷卻影響，今(22)日清晨苗栗、雲林等地低溫明顯下探，不少地區已出現13°C以下的寒意，民眾一早外出就明顯感受到「真的冷了」。

本週天氣將呈現「三階段變化」。今天東北季風水氣逐漸轉乾，北部、東半部仍有零星短暫雨，但大台北已轉多雲；中南部則是晴到多雲，不過日夜溫差非常大。清晨最低溫出現在苗栗公館12.6°C，其次是雲林古坑12.9°C、嘉義竹崎13.4°C，冷意相當有感。

氣象專家吳德榮指出，明(23)日到週三(24)日上午，東北季風短暫減弱，各地白天氣溫會稍微回升，這段時間可說是「冷空氣空檔」。不過週三下午起，另一波更強、影響時間也更長的冷空氣南下，雖仍屬東北季風等級，但體感溫度將再下降，北台灣天氣轉為「濕涼微冷」，外出保暖不可大意。

這波冷空氣最受關注的是週四到週六，高山有機會迎來降雪。若冷空氣與水氣條件配合，3000公尺以上高山如合歡山、雪山、南湖大山，皆有零星飄雪或結冰的可能。氣象單位提醒，目前模式仍在微調，想上山追雪的民眾務必密切留意最新預報，並注意道路結冰與行車安全。

未來幾天北部氣溫約16至23°C，週三後再降2°C左右；中部13至28°C、南部14至29°C，日夜溫差持續擴大；東部15至27°C，仍有局部短暫雨。預估到下週日，東北季風轉乾，北台灣雨勢趨緩，但冷空氣影響仍在，提醒民眾留意早晚低溫，適時添加衣物。

今日天氣。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

