早晚注意保暖！清晨最低溫僅11.6度 晚起水氣增轉雨

持續受東北季風影響，今（26）天清晨各地偏涼，最低溫出現在苗栗公館鄉，僅11.6度，中部以北及宜蘭也只有15至17度，南部及花東18至20度，早晚外出請加件外套注意保暖。晚起水氣也會增加，北部、東半部及恆春半島轉局部短暫雨，體感更覺得濕涼，南部、中部山區亦有零星雨。

風浪方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東沿海空曠地區、恆春半島及各離島局部地區，有平均風6級或8級以上強陣風發生；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高普遍2至3米，海邊活動請多加留意。

而昨晚生成的第27號輕度颱風「天琴」（ＫＯＴＯ），位於鵝鑾鼻南方約1160公里之處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中，高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

