早晚溫差大！北部低溫15度 週六才回暖

〔記者吳亮儀／台北報導〕倒數兩天冷空氣！中央氣象署預報，今、明兩天仍受到東北季風影響，北部白天約15度到20度，中南部約25度到27度，要等到週六(22日)東北季風才減弱，氣溫回升並回暖。

氣象署預報員蔡伊其表示，這波東北季風影響還未結束，但降雨趨緩，剩下迎風面仍有一些雨勢，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；明天有中層水氣影響，西半部山區有些降雨，但雨勢不大。

蔡伊其說，今、明兩天要特別留意的是早晚溫差很大，晚上溫度17度到18度，「中南部白天可達到27度，但晚上和清晨就降溫到17度或18度，溫差很大，要特別注意」。

