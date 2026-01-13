早晚溫差逾10度！中南部飆30度 這天再迎冷氣團「強度不輸上週」

把握好天氣！今（14）天清晨仍受強大輻射冷卻影響，新竹縣、苗栗最低溫僅有4.9度、5.6度，其餘地區也多在8至10度，不過白天開始北部、東半部高溫上看22至24度，中南部也有27、28度，早晚溫差超過10度，須留意天氣變化；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前算是冷氣團中場休息，下週二起又有新一波強冷空氣南下，強度不輸上週，要好好把握這段舒適天氣。

中央氣象署指出，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施。

白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；離島天氣，澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

1/14全台天氣預報。圖／中央氣象署

天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；東北風偏強，新北、桃園、台中、彰化、台東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山客要注意路況安全，山坡地農作物須防範寒害。

氣象署也提到，位於菲律賓東方海面的低氣壓已於今天清晨2點增強為熱帶性低氣壓，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響，可能在週五、週六生成為今年第一個颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這周全台在乾冷空氣控制下，強度不如上周強烈冷氣團，算是「中場休息時間」，不過日夜溫差劇烈，連續幾天都會是單日10度上下溫差，而預計下周又有新一波強冷空氣南下，「強度不輸上週強冷氣團」，提醒大家好好把握這段舒適天氣。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，14日清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風至偏東風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，西半部污染物易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

