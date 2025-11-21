早晨肌肉僵硬別擔心！6步驟拉伸躺著就能做

生活中心／翁莉婷報導



現代許多上班族因長時間固定姿勢、 睡眠姿勢不良等問題，導致組織僵硬、肌筋膜緊繃，也可能是身體出現慢性發炎，如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎，隔天早上起床時有「全身僵硬」的狀況發生。1名日本皮拉提斯教練近日在社群上分享一系列「躺下」就能輕鬆完成的晨間拉伸，引來不少網友關注。





早上起床伸展「3部位」超有效！專家曝簡單「6步驟」緩解僵硬肌肉

日本1名皮拉提斯教練分享一套拉伸運動，「在家躺著」就能做。（示意圖／翻攝自Pexels）





「晨僵」是不少人會遇到的問題，可以透過熱敷保持關節保暖及飲食調整，像是多攝取富含Omega-3的食物減輕發炎，也可做適度運動改善疼痛。根據日媒「朝時間」報導，1名皮拉提斯教練「澤田實乃里」近日在IG分享一套能夠穩定身體、消除僵硬的放鬆伸展操，動作主要強調在「髖關節、腰部、背部」3個部位，利用運動時的自然呼吸來喚醒身體。



晨間伸展總共有6步驟：

第1點：放鬆腰部。

抱住雙膝，左右搖擺放鬆腰部，且頭部轉向和搖擺相反的方向。（圖／翻攝自IG@xi_moon.healthy_life）





第2點：放鬆髖關節並保持骨盆穩定。

雙腳分開與墊子同寬，膝蓋向左右彎曲。（圖／翻攝自IG@xi_moon.healthy_life）





第3點：收緊腹部肌肉。

突然站起來可能會傷害到下背部和脊椎，收緊腹部肌肉穩定下背部，將雙手抓住大腿後側，用力蹬腿將身體抬至半起身位置。（圖／翻攝自IG@xi_moon.healthy_life）

第4點：保持身體左右平衡。

動作重複2至3次，接著換另一腿做。（圖／翻攝自IG@xi_moon.healthy_life）

第5點：伸展放鬆腿部。

將雙腿拉近胸部，同時旋轉腳踝，可以伸展大腿後側和小腿肌肉。（圖／翻攝自IG@xi_moon.healthy_life）

第6點：最後收操伸展。













伸展下背部同時收緊腹部肌肉，將雙手放在大腿後側，互相用力再慢慢站起來。（圖／翻攝自IG@xi_moon.healthy_life）

