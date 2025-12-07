早有嫌隙？ 轎車衝撞雞排店！ 2店員2級燙傷急送醫

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣內埔鄉昭勝路段，昨（6）日晚間五點多，一輛轎車不明原因撞進雞排店家，造成兩名店內人員二級燒燙傷，緊急送醫，警方到場，對肇事的61歲雷姓男駕駛酒測，雖然沒有酒精反應，不過後續也被依照公共危險罪嫌移送偵辦。鄰居透露，肇事駕駛與雞排店家，是鄰居關係，雙方疑似早有嫌隙，這回是否因為心生不滿，才會駕車衝撞，有待釐清。

道路上停放一輛白色轎車，車旁鹹酥雞攤位還明顯位移，走近一看，攤車呈現歪斜之外，食材器材散落一地，原來在這之前，鹹酥雞攤遭到這輛白色轎車衝撞，沒想到疑似是洩憤衝突，記者VS.附近住戶說：「之前就有爭吵了，(聽到這樣會不會很恐怖)，當然會恐怖。」記者VS.附近住戶說：「口氣不好而已，不曾吵架，(撞之前就有大小聲，整個油都潑到身體)，就剛好是他們夫妻倆。」

事發地點是，屏東內埔鄉昭勝路段，6日晚間五點多，51歲雷姓男子駕駛小客車，無預警，撞進雞排店家，不僅造成一輛機車毀損，兩名年約60歲的店家人員因此受到二級燒燙傷，緊急被送往醫院治療。

屏東縣警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳說：「員警當場將該名犯嫌逮捕並帶回偵辦，經酒測酒測值為0，再依唾液毒品試劑篩檢也呈陰性。」疑似鄰居間長期就有嫌隙，雷姓男子因此駕車衝撞，如今遭警方依照公共危險罪嫌移送法辦，也將為自己，衝動行為付出法律代價。

