早有準備！犯案時穿戰術背心.防毒面具 張文裝備齊全

台北市 / 綜合報導

而這名27歲的嫌犯張文，過去有從軍的經歷，犯案當下也被民眾目擊，身上裝備齊全，不只有戰術背心，防毒面具，還攜帶大量煙霧彈，以及自製的汽油彈，身上更有著7把利器，案發後警方在他住宿的旅館及租屋處，發現了20公升的煤油空桶，還有23瓶尚未使用的汽油彈，另外還有5把利器，現在警方也要追查，張文這些裝備來源。

台北車站咖啡店外面，不斷冒出白煙，民眾驚險補捉嫌犯張文，正拿著利器揮舞， 店員說：「各位旅客先進門，大家先不要。」他頭帶防毒面具，一身裝備還時不時，往店內看似乎有備而來，仔細看張文，不僅頭戴防毒面具，身上還穿著專業裝備戰術背心，而那把傷人利器，就掛在背心上。

隨時就能抽出來犯案裝備齊全，就像是有備而來，身上裝備多之外，誇張的是，張文在台北車站M8出口，一共丟了17顆煙霧彈，還有12瓶汽油彈沒有使用，另外，在他事前準備的，中山站的旅館，被查出23瓶汽油彈，租屋處被發現煤油空桶，以及5把利器，火力非常強大。

案發後警方鑑識小組，馬不停蹄分別前往，張文位在台北市中正區，公園路一處巷弄內的租屋處搜索，同層住戶說：「影響到我們不能進來，警方在那邊什麼調查，我們搞得快要12點才進來，不然我們想說要熬夜要睡外面，到後來我們12點才進來。」

目擊民眾說：「這邊的人(大部分)都是出租的啊，只是想說單純，應該只是單純電器走火，沒去想到(縱火)。」附近民眾也以為，失火只是單純意外，根本沒想到單純的公寓竟有這麼多，還藏著隨機殺人嫌犯，從犯案地點到旅館還有租屋處，擁有的裝備一一曝光，也讓人看的心驚。

