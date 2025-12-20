早有準備！ 犯案時穿戰術背心.防毒面具 張文裝備齊全

台北市 / 綜合報導

而這名27歲的嫌犯張文，過去有從軍的經歷，犯案當下也被民眾目擊，身上裝備齊全，不只有戰術背心，防毒面具，還攜帶大量煙霧彈，以及自製的汽油彈，身上更有著7把利器，案發後警方在他住宿的旅館及租屋處，發現了20公升的煤油空桶，還有23瓶尚未使用的汽油彈，另外還有5把利器，現在警方也要追查，張文這些裝備來源。

台北車站咖啡店外面，不斷冒出白煙，民眾驚險補捉，嫌犯張文正拿著利器揮舞，店員說：「各位旅客先進門，大家先不要。」作案期間還時不時往店內看，只見他一身裝備看似專業，仔細觀察只是一般生存遊戲玩家等級。

他頭戴著防毒面具身穿戰術背心，而用來傷人的利器則掛在背心上隨時能抽出來犯案，就像是有備而來，事發後鑑識小組，馬不停蹄分別前往張文租屋處進行搜索但這一查，根據了解，張文戴著7把利器出門犯案，在台北車站丟了17顆煙霧，以及12瓶沒有使用到的汽油彈，在他事前準備的中山站旅館，也查出23瓶汽油彈及一把利器，最後在租屋處則搜到，20公升煤油桶殘渣及5把利器，一共18顆煙霧彈35顆汽油彈，13把利器火力非常強大。

同層住戶說：「影響到我們不能進來，警方在那邊什麼調查，我們搞得快要12點才進來，不然我們想說要熬夜要睡外面，到後來我們12點才進來。」這裡環境單純，附近民眾也以為，失火只是單純意外，根本沒想到這棟公寓，竟有這麼多危險物品，還藏著隨機殺人嫌犯，從犯案地點到旅館還有租屋處，擁有的裝備一一曝光，也讓人看的心驚。

