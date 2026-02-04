早有襲警紀錄！市場砍警男惡行起底 醫院打人「狠砍女病友」殺人未遂判刑

苗栗縣苗栗市米市街今天（4日）上午發生砍人事件。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣苗栗市米市街今天（4日）上午發生砍人事件。1名鍾姓男子持刀在市場內徘徊，嚇得攤商與民眾報警求助。沒想到，鍾男見警方到場突然失控，持刀朝員警頭部攻擊，隨後遭警方開槍擊中胸口，送醫後宣告不治。據悉，鍾男長期吸食毒品和酗酒，疑似有精神問題，過去有多次傷人紀錄，是當地頭痛人物。

《ETtoday新聞雲》報導，鍾男年約40歲，未婚，平時與父母及哥哥同住，過去曾陪同爸媽在市場賣菜，但近年較少出現在南苗市場。據了解，鍾男長期吸毒並酗酒，患有被害妄想與幻聽等思覺失調症狀，自2005年起多次住院治療，但出院後服藥順從性不佳，病情反覆惡化，認知與自我控制能力明顯受損。

報導指出，鍾男過去曾因襲警遭法辦，2013年住院治療期間，因懷疑同住精神科病房的謝姓男子偷拿書籍，雙方爆發爭執，徒手將對方打傷；2018年間，鍾男又在病房無故毆打洪姓女病友，造成被害人腦震盪，隔天在醫院停車場見到洪女，竟持隨身背包中預藏的鐮刀朝她揮砍，被依殺人未遂罪判處監護3年。

回顧案發經過，鍾男今天一早持刀在市場閒晃，疑似想借手機遭攤商拒絕，隨後無故指控對方積欠租金，嚇得攤商趕緊報案。警方獲報到場，先是喝令鍾男棄刀，見他情緒激動不肯配合，只好噴灑辣椒水嚇阻。未料鍾男突然暴起，朝員警頭部狂砍2刀；一旁員警見狀火速開槍，現場3名民眾也上前幫忙壓制。

苗栗縣政府消防局指揮中心接獲報案，立即通報苗栗分隊前往救援，共計出動2車5人。經查現場傷者共計3名，第1名為45歲男性，意識躁動，胸部槍傷無貫穿，送大千醫院；第2名為31歲員警，頭部5公分撕裂傷，意識清楚，送苗栗醫院；第3名協助員警壓制時受傷，由當地里長先行協助送醫，全案交警方偵辦中。

