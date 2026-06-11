早有警訊？女星見傅子純生前暴瘦關切 他笑回狀況惹心疼
本土劇演員傅子純7日因急性血癌離世，不過妻子昨(10日)現身靈堂時，透露傅子純不知道罹患血癌，送醫當天不僅是自己走到急診室，還意識清楚地跟醫生說明不舒服的症狀，沒想到急救沒多久，就突然走了，讓眾人錯愕不已，藝人吳欣樺透露傅子純生前明顯消瘦，當時還特地上前關心，如今卻已經天人永隔。
吳欣樺表示即便傅子純已經病逝多天，心裡還是感到震驚與不捨，回想起兩人拍攝《愛的榮耀》時，看到傅子純消瘦的模樣，還特別上前關切：「你怎麼瘦成這樣了」，傅子純則是笑著回覆：「我也不知道，就突然瘦了」，如今回想起兩人這段對話，讓她坦言感到格外不捨及心疼。
吳欣樺回想起昔日在拍戲時，休息室只要有傅子純在，總是少不了幽默風趣的對話，每次都把眾人逗得笑呵呵，那些畫面至今仍歷歷在目，接著語帶不捨表示：「子純哥帶給大家太多美好的回憶，卻也用這樣令人難以接受的方式，讓我們再次體會生命的無常」，藉此提醒所有人要珍惜每一次相聚，以及身邊所有人。
PO文曝光後，讓網友大感不捨：「人生無常」、「突然變瘦都是身體發出的警訊」、「看過他很多部戲劇作品，感到不捨」、「珍惜身邊的人事物，才不會有遺憾」、「到現在還是無法接受」。
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