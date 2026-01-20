早有預謀！啃老嫌廖聰賢網購開山刀 冷血砍雙親37刀

警方在新莊新泰路216巷逮捕廖嫌。（圖／翻攝畫面）





早有預謀！新北市蘆洲啃老逆子廖聰賢，宣稱不滿父母從小管教就相當嚴厲、加上每月僅5千零用錢，忍無可忍下，約莫2週前上網購買約52公分長的開山刀，17日晚間9時許行兇砍殺父母後，簡易清洗刀械後，並未換下血衣，直接套上2件外套、隨手拿起背包就匆忙逃逸，逃亡45小時後，最終在新莊新泰路216巷落網，落網後神情平靜，語氣也相當冷靜，讓警方忍不住質問「怎麼忍心下的了手？」

據悉，67歲廖姓男子、75歲許姓婦人結婚多年，平時開著攤車出攤，在三重仁愛路擺攤賣蔥油餅，已有35年以上歷史，因便宜又好吃，在三重地區頗受好評，不少美食部落客、YTR到場採點分享。

警方在廖嫌棄置在三重的機車車廂內查扣52公分長的開山刀。（圖／翻攝畫面）

至於2人育有36歲獨生子廖聰賢，退伍後僅偶爾到工地打零工，其他時間都待在家中打電動、手遊，遊手好閒無所事事，過去還曾染毒被逮並遭到裁罰，過去更有妨害名譽、傷害等前科。

廖嫌宣稱不滿父母從小管教就相當嚴厲，不時就對他打罵，加上每個月只有5千元零用錢，心生不滿下才會萌生殺害父母的念頭，約莫2週前上網購買長度約52公分的開山刀後，17日晚間9時許，先後對雙親痛下殺手，狂砍37刀，其中父親中24刀、母親13刀，其中母親頭骨更被砍到塌陷。

監視器錄下廖嫌在新莊街頭閒晃。（圖／翻攝畫面）

廖嫌殺人後將兇刀清洗乾淨後，穿上2件外套、拎起側背包、後背包就騎乘機車離家，將開山刀丟棄在車廂，並將機車棄置於三重地區，接著搭上計程車在新莊思源路、中原路口下車後，在新莊街頭亂晃，大多蹤跡都在體育公園周邊，甚至還曾走到新莊區公所，離新莊分局僅1百多公尺遠。

蘆洲、新莊警方與相關支援單位共計動員80多名警力，不眠不休調閱數百支監視器畫面，逐步還原犯嫌逃逸路線，最終在昨天（19日）晚間6時15分，在新莊新泰路216巷尋獲廖嫌當場將他逮捕，並將他帶回蘆洲分局偵訊。

而廖嫌被逮後，情緒平靜，對談也相當正常，警方忍不住質問「怎麼忍心下的了手？」蘆洲警方目前正在偵訊中，將進一步釐清犯案動機、事發經過、逃逸路線等諸多細節。

廖嫌被帶回分局偵訊。（圖／記者游承霖攝影）

