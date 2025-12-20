早有預謀！張文雲端藏計畫書 警清查後搜出13把刀具

台北捷運台北車站M7出口與中山站旁19日下午發生隨機砍人事件，27歲張文持刀砍殺路人後跳樓身亡。警方調查發現，張文早有預謀並非臨時起意，其雲端資料內存有犯案計畫書，鎖定台北車站與中山站為犯案地點，更多次前往現場場勘。

張文墜樓前最後身影。（圖／中天新聞）

根據《CTWANT》報導指出，張文配備相當齊全，警方清查後確認其至少持有13把刀具。中正區租屋處發現5把刀、大同區千慧旅館內查獲1把刀，而張文犯案時身上攜帶7把刀械。張文從頂樓墜落時，身上僅查獲2把短刀與2把約30公分長的長刀，警方研判其從M8進入開始犯案後，隨即從M7出來，沿途丟棄3把刀具。其中張文最後帶著2把長度均達30公分的雙刀，於誠品南西到處砍殺。

張文租屋處畫面。（圖／翻攝畫面）

警方於北車發現張文留下17個已使用的煙霧彈以及12個未使用的汽油彈，中山站則發現1個已使用的煙霧彈與23個未使用的汽油彈。張文於中正區租屋處縱火後，房間幾乎全部燒毀，警方並未發現汽油彈，僅剩一個20公升煤油桶，並在裡面發現有煤油殘渣。

張文。（圖／監視器畫面）

警方漏夜清查後，經科技比對確認北車與中山站嫌犯均為同一人所為。張文大約在年中時開始著手計畫，更多次前往中山、百貨多地進行場勘。初步並未發現有其他共犯涉入，確認為「單人式作案」。

張文早在17日就住進中山站旁的千慧旅館，花費約5700元入住，預計入住3天。19日下午3時40分許至3時54分許，張文前往中山區林森北路2處與長安東路3處起火，而張文早就前往縱火處多次進行場勘。張文在北車犯案後，火速回到旅館內補足裝備，全副武裝前往人潮聚集的中山站，釋放煙霧彈後對路人進行隨機砍殺。

張文心思縝密，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝。其在長安東路騎ubike脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝。其確切犯案動機則仍待調查釐清。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

